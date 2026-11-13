ŠEST MILIJARDI DINARA ZA POLJOPRIVREDNIKE: Glamočić najavio isplate za mleko i tov grla i čak 14 novih javnih poziva
MINISTAR poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u tehničkom mandatu Dragan Glamočić izjavio je danas da je u agrarnom budžetu ostalo oko šest milijardi dinara za mere direktnih podsticaja od čega će biti isplaćene premije za mleko i tov grla.
- Ostalo je više od šest milijardi za mere direktnih podsticaja. Isplatićemo od toga premiju za mleko i tov grla. Ostalo nam je negde oko šest milijardi za ruralni razvoj. Isplaćivaćemo, uz osiguranje, i te sve koje mere idu, i ono što je važno za naše poljoprivrednike - rekao je Glamočić za RTS.
Dodao je da očekuje da naredne nedelje Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvoji krovnu uredbu koja će omogućiti raspisivanje 14 javnih poziva.
- Raspisaćemo drugi javni poziv za grla u tovu, raspisaćemo javni poziv za zasnivanje i podizanje zasada vinove loze i voća, za rasadničare, koji nije bio godinama. Raspisaćemo za genetičke biljne i životinjske resurse, za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, za osiguranje i useva i životinja, i biće raspisane investicione mere za nabavku mašina, opreme, i za biljnu i za stočarsku proizvodnju i mere za izgradnju i opremanje u sektoru rakije i vina - naveo je on.
Komentarišući odluku Grada Beograda da poništi javni poziv za subvencije u poljoprivredi, naglasio je da lokalne samouprave moraju da dobiju odobrenje Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za raspisivanje poziva za subvencije, ali da nikakva saglasnost Ministarstva nije potrebna za njihovo poništavanje.
(Tanjug)
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