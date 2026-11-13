Torte i kolači

KREMASTI KOLAČ KOJI SE NE PEČE: Lagan i preukusan, pravi se očas posla, a može odmah da se posluži (VIDEO)

Т. М.

13. 11. 2026. u 11:00

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AKO nemate vremena i volju za pripremu koplikovanih poslatica za koje moramo da uključujemo rernu, ili ne želite provodite puno vremena u kuhinji, ovo je savršen recept.

КРЕМАСТИ КОЛАЧ КОЈИ СЕ НЕ ПЕЧЕ: Лаган и преукусан, прави се очас посла, а може одмах да се послужи (ВИДЕО)

Foto: Printsrkn Jutjub/kuvajmolako

Sastojci:

600 ml mleka

2 pudinga od vanile
4 kašike šećera
100 g mlečne čokolade sa lešnikom
100 g bele mlečne čokolade
250 ml slatke pavlake
1 pakovanje piškota
100 ml mleka
2 kašike džema od jagode/po želji
malo lešnika za dekoraciju

Priprema:

Puding razmutite u mleku zajedno sa šećerom, pa sve zajedno kuvajte na umerenoj vatri, uz neprestano mešanje dok se ne zgusne. Dok je još topao puding podelite u dva jednaka dela. U prvi dodajte crnu čokoladu, a u drugi belu. Dobro izmešajte da se čokolada rastopi.

Ostavite da se ohladi, a za to vreme piškote namočite u mleko i poređajte na tacnu ili u kalup. Premažite ih džemom od jagoda. Slatku pavlaku umutite da dobijete čvrst šlag.

Jedan deo pavlake dodajte u beli fil, pa sve lagano umutite miskerom. Dobijenu smesu premažite preko piškota i stavite na kratko u frižider da se stegne. Za to vreme crni fil takođe umutite sa preostalom pavlakom (manji deo pavlake ostavite za ukrašavanje). Premažite ga ravnomerno preko belog fila, a odozgo stavite slatku pavlaku. Po želji kolač ukrasite sa seckanim lešnicima ili orasima.

Ostaje vam samo da uživate u ukusu ovog kremastog savršenstva koje se topi u ustima.

(stvar ukusa)

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