KREMASTI KOLAČ KOJI SE NE PEČE: Lagan i preukusan, pravi se očas posla, a može odmah da se posluži (VIDEO)

AKO nemate vremena i volju za pripremu koplikovanih poslatica za koje moramo da uključujemo rernu, ili ne želite provodite puno vremena u kuhinji, ovo je savršen recept.

Foto: Printsrkn Jutjub/kuvajmolako

Sastojci:

600 ml mleka



Priprema:

4 kašike šećera100 g mlečne čokolade sa lešnikom100 g bele mlečne čokolade250 ml slatke pavlake1 pakovanje piškota100 ml mleka2 kašike džema od jagode/po željimalo lešnika za dekoraciju

Puding razmutite u mleku zajedno sa šećerom, pa sve zajedno kuvajte na umerenoj vatri, uz neprestano mešanje dok se ne zgusne. Dok je još topao puding podelite u dva jednaka dela. U prvi dodajte crnu čokoladu, a u drugi belu. Dobro izmešajte da se čokolada rastopi.

Ostavite da se ohladi, a za to vreme piškote namočite u mleko i poređajte na tacnu ili u kalup. Premažite ih džemom od jagoda. Slatku pavlaku umutite da dobijete čvrst šlag.

Jedan deo pavlake dodajte u beli fil, pa sve lagano umutite miskerom. Dobijenu smesu premažite preko piškota i stavite na kratko u frižider da se stegne. Za to vreme crni fil takođe umutite sa preostalom pavlakom (manji deo pavlake ostavite za ukrašavanje). Premažite ga ravnomerno preko belog fila, a odozgo stavite slatku pavlaku. Po želji kolač ukrasite sa seckanim lešnicima ili orasima.

Ostaje vam samo da uživate u ukusu ovog kremastog savršenstva koje se topi u ustima.

(stvar ukusa)