Hitno se oglasio FSS nakon novog haosa u srpskom fudbalu!

Kriza u Fudbalskom savezu Srbije dobila je novi nastavak.

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Konstitutivna sednica Skupštine, koja je bila zakazana za 14. novembar, neće biti održana, čime je proces formiranja rukovodstva Saveza ponovo zaustavljen.

Ovo je već četvrti put da se otkazuje sazivanje sednice, a FSS je zbog problema koji već neko vreme potresaju srpski fudbal zatražio pomoć FIFA i UEFA.

Predstavnici dve krovne fudbalske organizacije prethodno su boravili u Beogradu, gde su razgovarali sa ključnim akterima domaće fudbalske zajednice. Nakon toga, u FSS je stigao zajednički dopis generalnih sekretara FIFA i UEFA, u kojem je navedeno da nisu ispunjeni uslovi za održavanje sednice u predviđenom terminu.

Savez je tim povodom izdao saopštenje u kojem je detaljno objasnio kako je došlo do novog odlaganja, a najavio je i da se u narednom periodu očekuju dodatne smernice iz FIFA i UEFA.

Saopštenje Fudbalskog saveza Srbije prenosimo u celosti:

- U ponedeljak, 9. novembra generalnim sekretarima FIFA i UEFA, upućen je dopis od strane generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije sa molbom da se FIFA i UEFA uključe u rešavanje upravljačke krize u Fudbalskom savezu Srbije, do koje je došlo kada u propisanom roku nije bilo podnetih kandidatura za predsednika i članove Izvršnog odbora odnosno za ostale statutarne organe koji se biraju na Konstitutivnoj sednici Skupštine Saveza, a koja je prethodno bila zakazana za 14. novembar.

Samo dva dana kasnije, 11. novembra, u Beograd je došla delagacija FIFA i UEFA eksperata za statutarno-pravna pitanja i krizne situacije koja je obavila razgovore sa predstavnicima ključnih činioca u domaćoj fudbalskoj zajednici.

U četvrtak 12. novembra u kasnim popodnevnim satima u Fudbalski savez Srbije stigao je dopis koji su zajedno potpisali generalni sekretar FIFA i generalni sekretar UEFA u kom konstatuju da nisu ispunjeni uslovi za održavanje sednice Skupštine u navedenom terminu i da je istu potrebno otkazati.

U tom smislu, obaveštavamo vas da se sednica Skupštine zakazana za 14. novembar, usled navedenih razloga, neće održati.

Nadalje, u istom pismu generalni sekretari FIFA i UEFA najavili su da će u veoma kratkom roku poslati još jedan dopis sa daljim tumačenjima i koracima koje je neophodno sprovesti u cilju prevazilaženja trenutne situacije.

Fudbalski savez Srbije će javnost blagovremeno obaveštavati o svim daljim koracima - navedeno je u saopštenju FSS.