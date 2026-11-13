OD DEVET SATI ISPLATA DEPOZITA ALTA BANKE: Klijentima na raspolaganju 57 isplatnih mesta širom Srbije
BANKA Poštanska štedionica danas počinje isplatu osiguranih depozita klijentima Alta banke, a šalteri se otvaraju u 9.00 časova, izjavio je danas član Izvršnog odbora BPŠ Aleksandar Čortan.
On je rekao za Tanjug u ekspozituri BPŠ u Ulici kraljice Marije, gde već stižu klijenti, da je do jutros u 8.00 časova oko 14.500 klijenata zakazalo termin za isplatu putem portala dostupnog na internet stranici banke www.posted.co.rs.
Čortan je istakao da je ta banka u potpunosti pokrila poslovnu mrežu Alta banke, koja je otišla u stečaj. Poštanska štedionica opredelila je 24 isplatna mesta u devet gradova u specijalizovanoj ekspozituri otvorenoj za isplatu osiguranih deponenata Alta banke.
Kako je naveo, u Novom Sadu i Nišu Poštanska štedionica ima veći broj poslovnih lokacija nego što ih je imala Alta banka. Čortan je podsetio da je banka 11. novembra pokrenula portal za zakazivanje termina za dolazak u ekspoziture, kako bi se proces isplate što bolje organizovao. Klijentima će, kako je najavila Banka Poštanska štedionica, na raspolaganju biti 57 isplatnih mesta širom Srbije, uključujući specijalizovanu ekspozituru u centrali banke u Beogradu, u Ulici kraljice Marije 3, sa 28 isplatnih šaltera, namenjenu isključivo ovom poslu.
U Beogradu je za isplatu opredeljena 31 ekspozitura. Osigurani depozit iznosi do 50.000 evra po deponentu.
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