Hit snimak iz svlačionice Crne Gore: Bivši igrač Partizana "prekinuo" govor selektora, igrači umirali od smeha
Nije Janković mogao da prećuti
Teško da u fudbalu postoji bolji scenario od pobede golom u 90. minutu, i to sa igračem manje. Upravo na taj način reprezentacija Crne Gore je u petom kolu C2 grupe Lige nacija srušila Letoniju u pravoj „provali oblaka“ pod Goricom.
Posle velikog trijumfa veoma emotivno i burno bilo je i u svlačionici. Fudbalski savez Crne Gore objavio je na društvenim mrežama snimak govora selektora Mirka Vučinića, koji nije krio ponos zbog karaktera koji je njegova ekipa pokazala u teškom trenutku.
– Osećam se ponosno. Ponosno. Svaka čast, još jednom hvala za sve. Jer malo koja ekipa bi posle primljenog gola i igrača manje se vrati. Malo koja – poručio je Vučinić svojim izabranicima.
Ipak, trenutak koji je obeležio obraćanje selektora i potpuno „zapalio“ atmosferu dogodio se odmah nakon toga, kada se Vučinić direktno obratio kapitenu Stefanu Saviću, koji je na meču zaradio isključenje:
– Savke... Znaš zašto smo dobili? Zato što si ti dobio crveni karton - poručio je Vučinić.
Na te reči selektora usledila je brza i duhovita upadica Marka Jankovića: „Jesi nam j*** maj...“, što je bilo dovoljno da cela svlačionica prasne u smeh. Usledili su gromoglasni aplauzi, uzvici „Ajmo!“ i veliko slavlje uz pesmu: „Ti si naša prva ljubav, Crna Goro volim te!“.
Snimak iz svlačionice najbolje pokazuje kakva atmosfera i zajedništvo trenutno vladaju u taboru crnogorske reprezentacije.
Priliku da zaokruže odličan ciklus u Ligi nacija izabranici Mirka Vučinića imaće već na Kipru. Eventualni trijumf na tom gostovanju imao bi ogroman značaj, s obzirom na to da se Crna Gora sada bori sa Slovačkom za zvanje najbolje ekipe u C diviziji, što može biti ključno i u borbi za eventualni baraž za Evropsko prvenstvo 2028. godine.
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