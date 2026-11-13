Ma, koga u Srbiji zanima fudbal!

Foto: FSS

Četvrti put je otkazana konstitutivna sednica Fubdalskog saveza Srbije. Umesto da sednica se održi u subotu, stigao je dopis iz Niona da nema uslova za zasedanje ni ovoga puta.

Tako je stučna delegacija FIFA i UEFA posle uvida u situciju, donela odluku da se u novonastalim okolnostima nema osnova za održavanje sednice.

Ovo je četvrto otkazivanje sednice FSS, dok je i neizvesno hoće li biti definisan saziv tokom izbornog procesa u tekućoj godini.

Prema tumačenju člana 97 Statuta Fudbalskog saveza Srbije biće uokviren rad komsija, organa i ostalih tela. Praktično, radiće nesmetano do konstituisanja novih.

Jedino što je sigurno, to je da će u narednim danima biti definisan pravni okvir konstituisanja rukovodstva FSS.