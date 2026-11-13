Fudbal

OTKAZANO!

М.П.

13. 11. 2026. u 08:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ma, koga u Srbiji zanima fudbal!

ОТКАЗАНО!

Foto: FSS

Četvrti put je otkazana konstitutivna sednica Fubdalskog saveza Srbije. Umesto da sednica se održi u subotu, stigao je dopis iz Niona da nema uslova za zasedanje ni ovoga puta. 

Tako je stučna delegacija FIFA i UEFA posle uvida u situciju, donela odluku da se u novonastalim okolnostima nema osnova za održavanje sednice. 

Ovo je četvrto otkazivanje sednice FSS, dok je i neizvesno hoće li biti definisan saziv tokom izbornog procesa u tekućoj godini.

Prema tumačenju člana 97 Statuta Fudbalskog saveza Srbije biće uokviren rad komsija, organa i ostalih tela. Praktično, radiće nesmetano do konstituisanja novih.

Jedino što je sigurno, to je da će u narednim danima biti definisan pravni okvir konstituisanja rukovodstva FSS.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
FSS
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije

Više od 19.000.000 dinara za podršku zdravstvu: Fondacija Mozzart nastavlja sa donacijama širom Srbije