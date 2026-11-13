OTKAZANO!
Ma, koga u Srbiji zanima fudbal!
Četvrti put je otkazana konstitutivna sednica Fubdalskog saveza Srbije. Umesto da sednica se održi u subotu, stigao je dopis iz Niona da nema uslova za zasedanje ni ovoga puta.
Tako je stučna delegacija FIFA i UEFA posle uvida u situciju, donela odluku da se u novonastalim okolnostima nema osnova za održavanje sednice.
Ovo je četvrto otkazivanje sednice FSS, dok je i neizvesno hoće li biti definisan saziv tokom izbornog procesa u tekućoj godini.
Prema tumačenju člana 97 Statuta Fudbalskog saveza Srbije biće uokviren rad komsija, organa i ostalih tela. Praktično, radiće nesmetano do konstituisanja novih.
Jedino što je sigurno, to je da će u narednim danima biti definisan pravni okvir konstituisanja rukovodstva FSS.
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