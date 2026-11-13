OPOZIV ČETIRI MODELA ŠKODE U SRBIJI: Postoji rizik od gubitka kontrole nad vozilom

OPOZIV Škode u Srbiji obuhvata modele Octavia, Superb, Kodiaq i Karoq, zbog moguće korozije vijka upravljačkog sistema, što može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom, a vlasnici mogu proveriti da li je njihov automobil obuhvaćen opozivom putem VIN broja.

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Vlasnici automobila marke Škoda u Srbiji dobili su važno upozorenje nakon što je objavljen opoziv četiri popularna modela zbog mogućeg problema na sistemu upravljanja. Na spisku su Octavia, Superb, Kodiaq i Karoq, a razlog za ovu meru je rizik od korozije vijka koji pričvršćuje upravljački mehanizam. Ukoliko oštećenje napreduje, može doći do slabljenja pričvršćenja, što u najgorem slučaju može izazvati gubitak mogućnosti upravljanja vozilom.

Opoziv je evidentiran u sistemu za brzu razmenu informacija o opasnim proizvodima NEPRO pod brojem 134/2026, sa datumom 13. novembra 2026. godine. Kao vrsta rizika navedena je mogućnost povreda učesnika u saobraćaju.

Vlasnicima ovih automobila savetuje se da ne čekaju pojavu problema, već da provere da li se njihov primerak nalazi među vozilima obuhvaćenim opozivom.

Koji modeli Škode su obuhvaćeni opozivom?

Opoziv se odnosi na četiri modelske linije češkog proizvođača koje su veoma zastupljene i na putevima u Srbiji.

Na spisku su: Škoda Octavia, Superb, Kodiaq i Karoq

Ipak, to ne znači da je svaki automobil ovih modela automatski obuhvaćen opozivom. Da li postoji problem na konkretnom primerku utvrđuje se proverom identifikacionog broja vozila, odnosno VIN broja ili broja šasije.

Zbog toga bi vlasnici polovnih i novih automobila trebalo da provere status svog vozila, bez obzira na to kada su ga kupili.

Vlaga može izazvati koroziju, a posledice mogu biti ozbiljne

Kako je navedeno u upozorenju, prodor vlage može izazvati koroziju vijka koji služi za pričvršćivanje letve volana, odnosno dela upravljačkog sistema.

Ukoliko korozija napreduje, čvrstoća ovog spoja može biti ugrožena. To znači da pričvršćenje upravljačkog mehanizma može oslabiti, a u najgorem slučaju vozač može izgubiti mogućnost pravilnog upravljanja automobilom.

Takav problem predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik, jer može povećati mogućnost nastanka saobraćajne nezgode i ugroziti vozača, putnike i druge učesnike u saobraćaju.

Posebno je važno što se problem ne mora odmah primetiti tokom svakodnevne vožnje. Zbog toga se vlasnicima savetuje da ne čekaju pojavu simptoma, već da provere da li je njihov automobil obuhvaćen servisnom akcijom.

Šta će biti urađeno na automobilima obuhvaćenim opozivom?

Za vozila koja su obuhvaćena opozivom predviđena je zamena postojećeg vijka za pričvršćivanje upravljačkog mehanizma.

Umesto starog dela biće ugrađen novi vijak koji ima veću otpornost na koroziju. Na taj način trebalo bi da se otkloni rizik koji je doveo do pokretanja opoziva.

Ova servisna akcija nosi oznaku 48LS, a vlasnicima se savetuje da kontaktiraju ovlašćeni Škoda servis i raspitaju se o daljim koracima ukoliko se utvrdi da njihov automobil pripada obuhvaćenoj seriji.

Kako da proverite da li je vaša Škoda na spisku?

Provera se može obaviti putem zvaničnog sajta proizvođača. Potrebno je pronaći identifikacioni broj vozila, poznat kao VIN broj ili broj šasije, i uneti ga u predviđeno polje za proveru opoziva.

VIN broj se najčešće nalazi u saobraćajnoj dozvoli, u polju E, kao i na samom vozilu, u zavisnosti od modela i godišta.

Zvanična internet stranica Škode u Srbiji je www.skoda-auto.rs, gde vlasnici mogu pronaći informacije i kontaktirati ovlašćenu servisnu mrežu.

Važno je da se provera obavi čak i ako automobil trenutno nema nikakve probleme sa upravljanjem. Opoziv je preventivna bezbednosna mera i upravo je njegov cilj da se potencijalni kvar otkloni pre nego što izazove ozbiljnije posledice.

Opoziv je evidentiran u kategoriji povlačenja proizvoda od potrošača, a njegov osnovni cilj je zaštita vozača i svih ostalih učesnika u saobraćaju.

(Bizportal)