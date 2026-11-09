Produžena odluka o akcizama na naftne derivate: Cena goriva se ne menja
VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza nanaftne derivate od 25 odsto, do 15. novembra. Kako je rečeno u Ministarstvu finansija, akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar politru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.
Maloprodajne maloprodajne cene evrodizela i benzina ostaće iste u odnosu na prethodnu nedelju, pa će litar dizela koštati 236 dinara, a benzina (BMB 95) 207 dinara.
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