Ekonomija

Produžena odluka o akcizama na naftne derivate: Cena goriva se ne menja

Gorana Novaković

09. 11. 2026. u 12:44

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VLADA Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza nanaftne derivate od 25 odsto, do 15. novembra. Kako je rečeno u Ministarstvu finansija, akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar politru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.

Продужена одлука о акцизама на нафтне деривате: Цена горива се не мења

Foto: Alvaro González / Alamy / Profimedia

Maloprodajne maloprodajne cene evrodizela i benzina ostaće iste u odnosu na prethodnu nedelju, pa će litar dizela koštati 236 dinara, a benzina (BMB 95) 207 dinara.

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