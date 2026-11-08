POGLEDAJTE RAZLIKU IZMEĐU VUČIĆA I STUDENTSKE LISTE: On brine o svakom građaninu, a za njih 10.000 radnih mesta ne znače ništa (VIDEO)

RAZLIKA između lidera opozicije Aleksandra Vučića i "Studentske liste" je očigledna.

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- Na osnovu onoga što smo mogli svi da ispratimo, ko je otišao, šta su uradili, na tom nekom makroekonomskom nivou efekat je negativan, ali nije dramatičan. Recimo to je red i veličine izgubljenih radnika, ne znam, možda nekoliko hiljada do desetak hiljada i malo preko - rekao je predstavnik Studentske liste.

Vučiću je svaki građanin i svako radno mesto jednako bitno, a za "Studentsku listu" nije ništa ni preko 10.000 radnih mesta.

Za njih, hiljade ljudi i porodica ništa ne znače.

Za Vučića, svaki posao je značio sigurnost za jednu porodicu.

- Sedamdeset radnih mesta je sve za 70 porodica. Za nas je svako radno mesto, svaka obezbeđena porodica svetinja - rekao je Vučić. Sada će hiljade ljudi ostati bez poslova, jer za njih nema ko da se bori!

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Razlika između Studentske liste i Vučića je jasna #Vucic #studentskalista https://t.co/ySLEFBHtrc — Moral (@Moral_nemoral) November 8, 2026