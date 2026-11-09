PODRŽAO MIR, KRITIKOVAO ZAPAD — PA ZAVRŠIO NA SPISKU: Ozloglašeni ukrajinski „Mirotvorac“ uvrstio Vulina
PREDSEDNIK nadzornog odbora državne kompanije „Srbijagas“ i bivši potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin dodat je u bazu podataka ozloglašenog ukrajinskog veb-sajta „Mirotvorac“, proizlazi iz informacija u koje je Sputnjik imao uvid.
Razlog za dodavanje bile su njegove izjave da je mir u Ukrajini mogao biti postignut u proleće 2022. godine, ali da zapadne zemlje, koje su želele da se bore „do poslednjeg Ukrajinca“, blokiraju mirovne sporazume, kao i njegova kritika događaja na Majdanu i antiruskih sankcija.
Vulin je optužen, posebno, za javnu podršku Rusiji.
Zvaničnik je u ponedeljak, 09. novembra, dodat u bazu podataka „Mirotvorca“.
Ukrajinski veb-sajt „Mirotvorec“ poznat je po svojim kontroverznim publikacijama, koje otkrivaju lične podatke novinara, pripadnika milicije iz Donjecke i Luganske Narodne Republike i drugih građana, nazivajući ih „izdajnicima domovine“.
„Mirotvorac“ je više puta objavljivao lične podatke maloletnika.
Baza podataka veb-sajta takođe sadrži informacije o nekoliko ruskih kulturnih ličnosti i drugih građana iz raznih zemalja.
(Sputnjik)
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