Politika

PODRŽAO MIR, KRITIKOVAO ZAPAD — PA ZAVRŠIO NA SPISKU: Ozloglašeni ukrajinski „Mirotvorac“ uvrstio Vulina

P. Đurđević

09. 11. 2026. u 12:44

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PREDSEDNIK nadzornog odbora državne kompanije „Srbijagas“ i bivši potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin dodat je u bazu podataka ozloglašenog ukrajinskog veb-sajta „Mirotvorac“, proizlazi iz informacija u koje je Sputnjik imao uvid.

ПОДРЖАО МИР, КРИТИКОВАО ЗАПАД — ПА ЗАВРШИО НА СПИСКУ: Озлоглашени украјински „Миротворац“ уврстио Вулина

FOTO: Arhiva novosti

Razlog za dodavanje bile su njegove izjave da je mir u Ukrajini mogao biti postignut u proleće 2022. godine, ali da zapadne zemlje, koje su želele da se bore „do poslednjeg Ukrajinca“, blokiraju mirovne sporazume, kao i njegova kritika događaja na Majdanu i antiruskih sankcija.

Vulin je optužen, posebno, za javnu podršku Rusiji.

Zvaničnik je u ponedeljak, 09. novembra, dodat u bazu podataka „Mirotvorca“.

Ukrajinski veb-sajt „Mirotvorec“ poznat je po svojim kontroverznim publikacijama, koje otkrivaju lične podatke novinara, pripadnika milicije iz Donjecke i Luganske Narodne Republike i drugih građana, nazivajući ih „izdajnicima domovine“.

„Mirotvorac“ je više puta objavljivao lične podatke maloletnika.

Baza podataka veb-sajta takođe sadrži informacije o nekoliko ruskih kulturnih ličnosti i drugih građana iz raznih zemalja.

(Sputnjik)

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