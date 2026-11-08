To je naša realnost! Stanojević zagrmeo posle teškog poraza Partizana

Mislim da smo u prvom poluvremenu igrali dobro, dobro smo otvorili utakmicu i imali šanse, a onda je neverovatno na koji način smo primili dva gola, istakao je trener "parnog valjka".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Partizana poraženi su od Mačve iz Šapca rezultatom 1:2 (1:2) u 15. kolu Superlige Srbije.

Bio je ovo četvrti meč za Aleksandra Stanojevića na klupi crno-belih od povratka u Humsku i prvi poraz posle tri uzastopna trijumfa nad niškim Radničkim, Zemunom i Budućnosti iz Krušika u Kupu.

Posle meča je poručio:

- Teško je. Definitivno smo izgubili fokus i suočili se sa nekom našom realnošću. Neshvatljivo je da tako lako primamo dva gola. Mislim da smo u prvom poluvremenu igrali dobro, dobro smo otvorili utakmicu i imali šanse, a onda je neverovatno na koji način smo primili dva gola. To je potpuno promenilo tok utakmice.

Pokušao je "parni valjak" da odgovori u nastavku, ali...

- Posle toga smo napadali jalovo. Jesmo pokušavali da napadamo, ali nismo dobro igrali i nismo bili dovoljno kvalitetni u završnici. Tako da, eto, to je naša realnost sa kojom moramo da se suočimo i koju moramo da rešavamo - rekao je Stanojević.

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