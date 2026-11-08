NESTOROVIĆ O IZJAVI SRDANOVIĆA: Haški tribunal nije sud, to je kaznionica za Srbe

DOKTOR Branimir Nestorović komentarisao je izjavu prvog na "Studentskoj listi" Ilije Srdanovića, a o "genocidu" u Srebrenici.

Foto: printskrin Jutjub Pokret MI SNAGA NARODA

- Evo sad je bila sahrana generala Maldića. Kaže Srdanović, prvi na listi, sudovi su rekli svoje. Haški tribunal nije sud, to je kaznionica za Srbe. Na kraju, taj sud je sada pod američkim sankcijama, Tramp im je uveo sankcije.

DR NESTOROVIĆ: "Za prvog na Studentskoj listi, Iliju Srdanovića, Srebrenica je genocid a Mladić je zločinac samo zato što 'tako Haški tribunal kaže'!" https://t.co/ByYF0nyLgC — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 6, 2026

Podsetimo, Srdanović je prvi dan nakon održanih parlamentarnih izbora i pobede Studentske liste za sarajevske medije govorio je o ”genocidu” u Srebrenici.

- Pa znate kakav je stav. Stav je da postoje sve te rezolucije, kojih smo svesni i koje su kao takve iznete. Postoje i neki stavovi Skupštine Republike Srbije iz 2010. godine (Deklaracija o osudi zločina u Srebrenici na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, prim. aut.), koja se opredelila prema svemu tome. Ali ono što treba iskreno i vrlo otvoreno reći svima jeste da smo mi predstavnici Studentske liste, liste koju su studenti izabrali verujući da ćemo mi, s onim što oni nemaju, a to su iskustvo i ekspertiza, izvesti našu zemlju na bolji put od onoga kojim je krenula - rekao je Srdanović za Kliks.ba.