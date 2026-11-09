DINAR PONOVO GUBI VREDNOST: Ovo je današnji srednji kurs prema evru
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,6230 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,3 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,3 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,3 odsto i iznosi 105,3592.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 0,8 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,5 odsto dok je od početka godine slabiji za 5,2 odsto.
(Tanjug)
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