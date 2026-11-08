KAMERE SVE ZABELEŽILE! Eleni Ribakini pozlilo (VIDEO)

Najbolja teniserka sveta Elena Ribakina otkazala je učešće na Završnom mastersu u Indijan Velsu, a pažnju javnosti privukao je i snimak trenutka kada joj je pozlilo tokom intervjua.

Photo: Marijan Murat/dpa via AP

Kazahstanska teniserka iznenada je prekinula razgovor jer se nije osećala dobro. Video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, a mnogi su se zabrinuli za njeno zdravstveno stanje.

Prethodnih dana na internetu su se pojavile i njene fotografije na kojima se vidi crvenilo na licu i koži. Ribakina je ranije objasnila da se takve promene kod nje javljaju usled stresa, ali nije potvrđeno da li su povezane sa njenim trenutnim stanjem.

Tokom pripreme za intervju uoči početka takmičenja u Indijan Velsu bilo je primetno da teniserka nije u potpunosti koncentrisana. Voditeljka je pokušala da joj olakša situaciju.

- Možemo da ponovimo uvod, sve je u redu - rekla je novinarka.

Elena Rybakina abruptly cut short a live on-camera interview at the WTA Finals after saying she was not feeling well, and later announced her official medical withdrawal from the tournament hours later. The incident happened Saturday in Indian Wells, with Rybakina stating her body was not physically ready to compete. #ElenaRybakina #WTAFinals #TennisNews #WTA #GetWellSoon — Raphaphampham (@Raphaphampham) November 8, 2026

Ipak, ubrzo je shvatila da nešto nije u redu, pa je upitala Ribakinu da li želi da prekinu snimanje.

- Jesi li dobro? Možemo da prekinemo ako hoćeš - poručila je voditeljka.

Ribakina je potom jasno stavila do znanja da ne može da nastavi.

- Da. Ne osećam se dobro - odgovorila je teniserka.

Snimanje je odmah prekinuto, a 27-godišnja šampionka ustala je i napustila prostoriju.

Snimak je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, dok se teniska javnost pita šta se dogodilo jednoj od najboljih igračica današnjice.