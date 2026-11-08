Ko je bio DŽevad Prekazi - Legenda Humske čije ime pamti i Istanbul: "Dresovi Partizana i Galate biće u kovčegu pored mene"

Tri najvažnije stvari u mom životu su pokojni otac, fudbal i moja supruga, govorio je legendarni jugoslovenski fudbaler.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Dževad Prekazi, nekadašnji fudbaler Partizana i jedna od prepoznatljivih figura jugoslovenskog fudbala, preminuo je u 70. godini. Tokom bogate igračke karijere ostavio je dubok trag u Humskoj, ali i u Turskoj, gde je postao jedan od miljenika navijača Galatasaraja.

Prekazi je fudbalski put u Partizanu započeo još u juniorskim danima, a na insistiranje tadašnjeg trenera Ante Mladinića dobio je priliku i u prvom timu. Seniorski debi upisao je 1976. godine, čime je počelo sedam sezona tokom kojih je izrastao u jednog od važnih igrača crno-belih.

Njegova prva sezona u seniorskom fudbalu odmah je donela šampionsko slavlje. Partizan je osvojio titulu prvaka Jugoslavije, a posebno uspešan bio je prolećni deo prvenstva, u kojem ekipa nije doživela nijedan poraz. Prekazi je u toj sezoni odigrao 22 prvenstvene utakmice i postigao dva gola.

Ukupno je za prvi tim Partizana zabeležio 175 nastupa i 23 pogotka. Sa crno-belima je osvojio tri šampionske titule, u sezonama 1975/76, 1977/78. i 1982/83, kao i Mitropa kup 1978. godine. Ostao je upamćen i po izuzetnom izvođenju slobodnih udaraca, po čemu je bio posebno prepoznatljiv na jugoslovenskim terenima.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Posle odlaska iz Humske usledila je selidba u Split, gde je jednu sezonu proveo u dresu Hajduka i osvojio nacionalni Kup. Igračku karijeru nastavio je u inostranstvu, pa je 1985. godine nastupao za američki Baltimor Blast, pre nego što je godinu dana kasnije stigao u Galatasaraj.

U istanbulskom velikanu proveo je narednih šest godina, od 1985. do 1991, i ostavio trag koji je prevazišao granice fudbalskog terena. Sa Galatasarajem je osvojio dve titule državnog prvaka, a njegova popularnost u Turskoj bila je tolika da jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime. Igrao je još za Altaj i Bakirkojspor, dok je igrački put završio u beogradskom Trudbeniku.

Fudbalski klub Partizan sa bolom i tugom primio je vest o smrti legendarnog fudbalera našeg kluba Dževada Prekazija. Preki je crno-beli dres zadužio još u juniorskim danima, a u seniorskom timu Parnog valjka je igrao u periodu od 1976. do 1983. godine. Za to vreme ja ubeležio 175 nastupa za naš klub i postigao je 23 gola. Kao prvotimac je u Humskoj osvojio tri titule (1975/76, 1977/78, 1982/83. godine) i Mitropa kup 1978. godine. Nakon odlaska iz Kluba bio je član Hajduka posle čega se seli u Tursku gde je nastupao za Galatasaraj i Altaj, potom i Bakirkojspor, a jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime. Ipak, Dževad Prekazi je oduvek isticao da je Partizan bio njegova druga kuća u koju je često svraćao i redovno je pratio rezultate crno-belih. Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni. Preki, hvala na svemu i počivaj u miru. — FK Partizan (@FKPartizanBG) November 8, 2026

Po završetku karijere posvetio se trenerskom poslu. U dva navrata predvodio je Železnik, a radio je i sa mlađim kategorijama OFK Beograda, Sinđelića i Partizana.

Koliko su mu značila dva kluba u kojima je ostavio najdublji trag, Prekazi je posebno slikovito objasnio 2016. godine, tokom posete Galatasaraju, kada je učestvovao u predstavljanju retro dresova istanbulskog kluba.

- Galatasaraj će uvek imati veliki značaj za mene. Tri najvažnije stvari u mom životu su pokojni otac, fudbal i moja supruga. Ovde sam igrao sedam godina, ovaj dres je sve za mene. Uvek sam voleo navijače i oni mene, uvek je bilo velikog poštovanja. Kada budem umro, ovaj dres i dres Partizana će biti u kovčegu pored mene - rekao je tada Prekazi.

⚽️ Günün Golü | Cevad Prekazi 🚀 Galatasaray 1-1 Monaco (15.03.1989) https://t.co/S9b7d2IWDW — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 15, 2026

U jednom razgovoru za portal eKlinika govorio je i o stvarima koje su mu, van fudbala, predstavljale najveću životnu vrednost. Njegove reči oslikavale su čoveka koji je, uprkos brojnim životnim udarcima, nastavio da ceni slobodu, iskrenost i ljude.

- Volim život. Pozitivne, dobre, poštene ljude, da se družim sa njima. Ali volim i da budem sam. Oduvek volim da čitam. Volim slobodu, to je najveći domet u životu svakog čoveka, da bude slobodan. Da misli svojom glavom, da sam donosi odluke. Pa ako i pogrešiš, sam si to hteo, sam si to uradio. Ja sam taj, iako me je život onoliko šibao. Svakakve udarce sam pretrpeo.

Dževad Prekazi tako je iza sebe ostavio fudbalsku karijeru obeleženu trofejima u dve zemlje, ali i posebnu vezu sa navijačima Partizana i Galatasaraja. Njegova želja da dva dresa budu uz njega i posle smrti najbolje govori koliko su mu ta dva kluba značila.