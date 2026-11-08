Ko je bio DŽevad Prekazi - Legenda Humske čije ime pamti i Istanbul: "Dresovi Partizana i Galate biće u kovčegu pored mene"
Tri najvažnije stvari u mom životu su pokojni otac, fudbal i moja supruga, govorio je legendarni jugoslovenski fudbaler.
Dževad Prekazi, nekadašnji fudbaler Partizana i jedna od prepoznatljivih figura jugoslovenskog fudbala, preminuo je u 70. godini. Tokom bogate igračke karijere ostavio je dubok trag u Humskoj, ali i u Turskoj, gde je postao jedan od miljenika navijača Galatasaraja.
Prekazi je fudbalski put u Partizanu započeo još u juniorskim danima, a na insistiranje tadašnjeg trenera Ante Mladinića dobio je priliku i u prvom timu. Seniorski debi upisao je 1976. godine, čime je počelo sedam sezona tokom kojih je izrastao u jednog od važnih igrača crno-belih.
Njegova prva sezona u seniorskom fudbalu odmah je donela šampionsko slavlje. Partizan je osvojio titulu prvaka Jugoslavije, a posebno uspešan bio je prolećni deo prvenstva, u kojem ekipa nije doživela nijedan poraz. Prekazi je u toj sezoni odigrao 22 prvenstvene utakmice i postigao dva gola.
Ukupno je za prvi tim Partizana zabeležio 175 nastupa i 23 pogotka. Sa crno-belima je osvojio tri šampionske titule, u sezonama 1975/76, 1977/78. i 1982/83, kao i Mitropa kup 1978. godine. Ostao je upamćen i po izuzetnom izvođenju slobodnih udaraca, po čemu je bio posebno prepoznatljiv na jugoslovenskim terenima.
Posle odlaska iz Humske usledila je selidba u Split, gde je jednu sezonu proveo u dresu Hajduka i osvojio nacionalni Kup. Igračku karijeru nastavio je u inostranstvu, pa je 1985. godine nastupao za američki Baltimor Blast, pre nego što je godinu dana kasnije stigao u Galatasaraj.
U istanbulskom velikanu proveo je narednih šest godina, od 1985. do 1991, i ostavio trag koji je prevazišao granice fudbalskog terena. Sa Galatasarajem je osvojio dve titule državnog prvaka, a njegova popularnost u Turskoj bila je tolika da jedna ulica u Istanbulu nosi njegovo ime. Igrao je još za Altaj i Bakirkojspor, dok je igrački put završio u beogradskom Trudbeniku.
Po završetku karijere posvetio se trenerskom poslu. U dva navrata predvodio je Železnik, a radio je i sa mlađim kategorijama OFK Beograda, Sinđelića i Partizana.
Koliko su mu značila dva kluba u kojima je ostavio najdublji trag, Prekazi je posebno slikovito objasnio 2016. godine, tokom posete Galatasaraju, kada je učestvovao u predstavljanju retro dresova istanbulskog kluba.
- Galatasaraj će uvek imati veliki značaj za mene. Tri najvažnije stvari u mom životu su pokojni otac, fudbal i moja supruga. Ovde sam igrao sedam godina, ovaj dres je sve za mene. Uvek sam voleo navijače i oni mene, uvek je bilo velikog poštovanja. Kada budem umro, ovaj dres i dres Partizana će biti u kovčegu pored mene - rekao je tada Prekazi.
U jednom razgovoru za portal eKlinika govorio je i o stvarima koje su mu, van fudbala, predstavljale najveću životnu vrednost. Njegove reči oslikavale su čoveka koji je, uprkos brojnim životnim udarcima, nastavio da ceni slobodu, iskrenost i ljude.
- Volim život. Pozitivne, dobre, poštene ljude, da se družim sa njima. Ali volim i da budem sam. Oduvek volim da čitam. Volim slobodu, to je najveći domet u životu svakog čoveka, da bude slobodan. Da misli svojom glavom, da sam donosi odluke. Pa ako i pogrešiš, sam si to hteo, sam si to uradio. Ja sam taj, iako me je život onoliko šibao. Svakakve udarce sam pretrpeo.
Dževad Prekazi tako je iza sebe ostavio fudbalsku karijeru obeleženu trofejima u dve zemlje, ali i posebnu vezu sa navijačima Partizana i Galatasaraja. Njegova želja da dva dresa budu uz njega i posle smrti najbolje govori koliko su mu ta dva kluba značila.
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