FIT PITA: Ukusan obrok koji se lako priprema
Ako volite ukusne, jednostavne i hranljive obroke, ova fit pita će vas sigurno oduševiti! Bez brašna, sa jajima, sirom, dimljenom pečenicom i povrćem, idealna je za doručak, večeru ili užinu.
Sastojci
- 50 gr dimljene pečenice
- 3 jajeta
- 2 sušena paradajza
- 30 gr rendanog kačkavalja
- 1 list blitve
- 2 kašike kotidž sira
- 1/2 kašičice praška za pecivo
Priprema:
U dubljoj posudi umutite jaja, dodajte kotidž sir i prašak za pecivo, pa sve dobro promešajte. Dimljenu pečenicu iseckajte na sitne komadiće, blitvu i sušeni paradajz usitnite, a kačkavalj narendajte.
Sve sastojke dodajte u smesu sa jajima i lagano sjedinite. Pripremljenom smesom napunite kalupe za mafine, prethodno blago podmazane ili obložene papirnim korpicama. Pecite u zagrejanoj rerni dok mafini ne narastu i lepo ne porumene.
Poslužite tople ili hladne. Odlični su za doručak, večeru ili kao slana užina!
Prijatno!
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