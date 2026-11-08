FIT PITA: Ukusan obrok koji se lako priprema

Ako volite ukusne, jednostavne i hranljive obroke, ova fit pita će vas sigurno oduševiti! Bez brašna, sa jajima, sirom, dimljenom pečenicom i povrćem, idealna je za doručak, večeru ili užinu.

FOTO: Novosti

Sastojci

50 gr dimljene pečenice

3 jajeta

2 sušena paradajza

30 gr rendanog kačkavalja

1 list blitve

2 kašike kotidž sira

1/2 kašičice praška za pecivo

Priprema:

U dubljoj posudi umutite jaja, dodajte kotidž sir i prašak za pecivo, pa sve dobro promešajte. Dimljenu pečenicu iseckajte na sitne komadiće, blitvu i sušeni paradajz usitnite, a kačkavalj narendajte.

Sve sastojke dodajte u smesu sa jajima i lagano sjedinite. Pripremljenom smesom napunite kalupe za mafine, prethodno blago podmazane ili obložene papirnim korpicama. Pecite u zagrejanoj rerni dok mafini ne narastu i lepo ne porumene.

Poslužite tople ili hladne. Odlični su za doručak, večeru ili kao slana užina!

Prijatno!