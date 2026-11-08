Peciva i pite

FIT PITA: Ukusan obrok koji se lako priprema

Milena Tomasevic

08. 11. 2026. u 07:00

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Ako volite ukusne, jednostavne i hranljive obroke, ova fit pita će vas sigurno oduševiti! Bez brašna, sa jajima, sirom, dimljenom pečenicom i povrćem, idealna je za doručak, večeru ili užinu.

ФИТ ПИТА: Укусан оброк који се лако припрема

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 50 gr dimljene pečenice
  • 3 jajeta
  • 2 sušena paradajza
  • 30 gr rendanog kačkavalja
  • 1 list blitve
  • 2 kašike kotidž sira
  • 1/2 kašičice praška za pecivo

Priprema:

U dubljoj posudi umutite jaja, dodajte kotidž sir i prašak za pecivo, pa sve dobro promešajte. Dimljenu pečenicu iseckajte na sitne komadiće, blitvu i sušeni paradajz usitnite, a kačkavalj narendajte.

Sve sastojke dodajte u smesu sa jajima i lagano sjedinite. Pripremljenom smesom napunite kalupe za mafine, prethodno blago podmazane ili obložene papirnim korpicama. Pecite u zagrejanoj rerni dok mafini ne narastu i lepo ne porumene.

Poslužite tople ili hladne. Odlični su za doručak, večeru ili kao slana užina!

Prijatno!

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