Karlos Alkaraz pobedio Šeltona i pokorio Pariz (VIDEO)
ŠPANAC ponovo dominira.
Karlos Alkaraz u finišu sezone deluje nezaustavljivo. On je osvojio titulu na mastersu u Parizu, pošto je u finalu savladao Bena Šeltona sa 7:6(5), 7:5.
Njemu je ovo bio drugi vezani trofej, pošto je pre sedam dana bio najbolji u Beču. Takođe, 6. oktobra je podigao pehar u Tokiju.
Sad više dileme nema, treći teniser sveta je uhvatio pravu formu i definitvno je prvi favorit za osvajanje Završnog mastersa.
Što se finala Pariza tiče, Alkaraz je prvi set dobio posle velike borbe u kom je spasao čak šest brejk lopti. Na kraju je u taj-brejku bio bolji u važnim trenucima.
Nije gubitak uvodnog dela obeshrabrio Šeltona. Amerikanac je u drugom setu prvi napravio brejk, ali Alkaraz je uspeo dva puta da oduzme servis rivalu i dođe do 29. titule ukupno, a pete ove sezone.
Podsetimo, Završni masters u Torinu na programu je od 15. do 22. novembra. Prošle godine je trofej podigao Janik Siner, no on neće igrati ove sezone.
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