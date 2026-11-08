Tenis

Karlos Alkaraz pobedio Šeltona i pokorio Pariz (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 11. 2026. u 17:48

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ŠPANAC ponovo dominira.

Карлос Алкараз победио Шелтона и покорио Париз (ВИДЕО)

FOTO: MUSTAFA YALCIN / AFP / Profimedia

Karlos Alkaraz u finišu sezone deluje nezaustavljivo. On je osvojio titulu na mastersu u Parizu, pošto je u finalu savladao Bena Šeltona sa 7:6(5), 7:5.

Njemu je ovo bio drugi vezani trofej, pošto je pre sedam dana bio najbolji u Beču. Takođe, 6. oktobra je podigao pehar u Tokiju.

Sad više dileme nema, treći teniser sveta je uhvatio pravu formu i definitvno je prvi favorit za osvajanje Završnog mastersa.

Što se finala Pariza tiče, Alkaraz je prvi set dobio posle velike borbe u kom je spasao čak šest brejk lopti. Na kraju je u taj-brejku bio bolji u važnim trenucima.

Nije gubitak uvodnog dela obeshrabrio Šeltona. Amerikanac je u drugom setu prvi napravio brejk, ali Alkaraz je uspeo dva puta da oduzme servis rivalu i dođe do 29. titule ukupno, a pete ove sezone.

Podsetimo, Završni masters u Torinu na programu je od 15. do 22. novembra. Prošle godine je trofej podigao Janik Siner, no on neće igrati ove sezone.

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