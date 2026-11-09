UGLJANIN: Alah nam je dao pobedu na izborima - Sandžak da dobije status regionalne samouprave (VIDEO)

SULEJMAN Ugljanin izjavio je da su studenti ostvarili veliku pobedu na izborima u Srbiji, kao i da je njegova stranka ostala parlamentarna stranka.

Foto: Jutjub printskrin/ SDA Sandžaka

- Studenti, na veliko iznenađenje čitavog sveta, ostvarili su veliku pobedu - kazao je Ugljanin.

- Alah nam je dao pobedu na ovim izborima - rekao je.

- Tako da mi očekujemo da ćemo uspeti da relaksiramo odnose na način da Bošnjaci u Sandžaku i Sandžak dobije izvestan status, da kažem regionalne samouprave u Republici Srbiji, i da Bošnjaci uživaju adekvatna prava kao što uživaju Srbi iz Republika Srpske sa Srbijom, te specijalne odnose. To je nešto normalno - poručio je Ugljanin.