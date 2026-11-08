Nesreće

PUNO POVREĐENIH LEŽI PO TRAVI NAKON PREVRTANJA SRPSKOG AUTOBUSA: Očevidac opisao stravičan prizor posle nesreće nedaleko od Zagreba

К.Л.С

08. 11. 2026. u 09:36

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AUTOBUS srpskih registarskih tablica prevrnuo se jutros oko 7.25 na auto-putu A3 kod Zagreba, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu.

ПУНО ПОВРЕЂЕНИХ ЛЕЖИ ПО ТРАВИ НАКОН ПРЕВРТАЊА СРПСКОГ АУТОБУСА: Очевидац описао стравичан призор после несреће недалеко од Загреба

Foto: Printskrin

U nesreći su poginule dve osobe, saopštila je hrvatska policija.

- Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod ćebadima, a jedan deo je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi - rekao je očevidac za medije.

- Više osoba je povređeno i lekarska pomoć biće im pružena u bolnicama na području Zagreba. Saobraćaj je usporen i odvija se levom saobraćajnom trakom - piše u saopštenju policije.

Na terenu su sve hitne službe, a po povređene je stigao i helikopter.

Saobraćaj se odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, objavio je HAK.

(Kurir.rs/24sata.hr)

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