PUNO POVREĐENIH LEŽI PO TRAVI NAKON PREVRTANJA SRPSKOG AUTOBUSA: Očevidac opisao stravičan prizor posle nesreće nedaleko od Zagreba
AUTOBUS srpskih registarskih tablica prevrnuo se jutros oko 7.25 na auto-putu A3 kod Zagreba, na 61. kilometru u smeru ka Zagrebu.
U nesreći su poginule dve osobe, saopštila je hrvatska policija.
- Unesrećenih se čini da je mnogo. Leže po travi pod ćebadima, a jedan deo je već upućen u bolnice. Polomljena je zaštitna ograda kraj zaustavne trake, autobus je slupan na boku na travi - rekao je očevidac za medije.
- Više osoba je povređeno i lekarska pomoć biće im pružena u bolnicama na području Zagreba. Saobraćaj je usporen i odvija se levom saobraćajnom trakom - piše u saopštenju policije.
Na terenu su sve hitne službe, a po povređene je stigao i helikopter.
Saobraćaj se odvija uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, objavio je HAK.
(Kurir.rs/24sata.hr)
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