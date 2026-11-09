SRAMNO! Saša Matić na meti izrugivanja zbog nastupa na SNS skupu u Nišu (FOTO)

POJEDINE javne ličnosti našle su se u centru pažnje javnosti zbog podrške Srpskoj naprednoj stranci, a njihovi politički stavovi i javni nastupi izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama.

Foto: Printskrin Jutjub/Sasa Matic

Među njima je i poznati pevač Saša Matić, koji se našao na meti komentara nakon nastupa na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" u Nišu.

Njegov nastup i ovoga puta izazvao je reakcije na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici objavili i šaljiv komentar na njegov račun.

U objavi se navodi da bi Matić trebalo da bude izuzet od kritika zbog političke podrške, uz ironično obrazloženje da "nije video", pošto je pevač slep.

- Komentari su odlučili da mu se prašta podrška SNS jer "nije video". Ima li neko prigovor ili je odluka konačna? - navedeno je u objavi.

Foto: Printskrin