SRAMNO! Saša Matić na meti izrugivanja zbog nastupa na SNS skupu u Nišu (FOTO)
POJEDINE javne ličnosti našle su se u centru pažnje javnosti zbog podrške Srpskoj naprednoj stranci, a njihovi politički stavovi i javni nastupi izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama.
Među njima je i poznati pevač Saša Matić, koji se našao na meti komentara nakon nastupa na predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" u Nišu.
Njegov nastup i ovoga puta izazvao je reakcije na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici objavili i šaljiv komentar na njegov račun.
U objavi se navodi da bi Matić trebalo da bude izuzet od kritika zbog političke podrške, uz ironično obrazloženje da "nije video", pošto je pevač slep.
- Komentari su odlučili da mu se prašta podrška SNS jer "nije video". Ima li neko prigovor ili je odluka konačna? - navedeno je u objavi.
Preporučujemo
ŠEŠELj O NOVOJ VLASTI: Radoje Zvicer im je glavni šef
08. 11. 2026. u 21:33
DEJAN ŠOŠKIĆ OTKAČIO STUDENTE
08. 11. 2026. u 21:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)