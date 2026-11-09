Ekonomija

PRVA "KRTICA" ZA BEOGRADSKI METRO STIGLA NA MAKIŠ: Poznato kada u Srbiju stiže druga TBM mašina

В. Н.

09. 11. 2026. u 12:32

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DELOVI za prvu "krticu" odnosno Tunnel boring machine (TBM) za iskopavanje podzemnih tunela prve linije beogradskog metroa dopremljeni su na gradilište na Makišu, gde bi trebalo da bude sklopljena i pripremljena za rad, potvrdio je danas Tanjugu gradski menadžer Miroslav Čučković.

ПРВА КРТИЦА ЗА БЕОГРАДСКИ МЕТРО СТИГЛА НА МАКИШ: Познато када у Србију стиже друга ТБМ машина

Foto: TANJUG/ BEOGRADSKI METRO I VOZ

On je naveo da se očekuje da će drugi TBM, koji će započeti kopanje tunela sa lansirnog šahta Karaburma, 18. novembra da stigne u luku Konstanca u Rumuniji, a desetak dana nakon toga u Srbiju.

Prva "krtica" odnosno Tunnel boring machine (TBM), namenjena za iskopavanje podzemnih tunela prve linije beogradskog metroa, stigla je 5. novembra u Luku Pančevo, objavilo je preduzeće "Beogradski metro i voz".

Planirano je da jedna TBM započne iskopavanje sa lokacije buduće stanice "Bele vode" na Makišu, u pravcu stanice "Sajam", dok će druga započeti radove sa lansirnog šahta na Karaburmi, u blizini Pančevačkog mosta. 

Foto: TANJUG/ BEOGRADSKI METRO I VOZ

Podzemni tunel, ukupne dužine oko 11 kilometara, podeljen je na dve deonice, što će omogućiti da dve mašine istovremeno izvode radove sa suprotnih strana trase i napreduju jedna drugoj u susret. 

Dva TBM-a proizvedena su u fabrici kompanije CRCHI u kineskom gradu Čangša, gde su uspešno završile fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti (Factory Acceptance Test - FAT) u aprilu.     

Mašina, dugačka 108 metara i teška oko 1.800 tona, predstavlja složen inženjerski sistem, čije je dopremanje do Srbije realizovano kroz kompleksnu međunarodnu logističku operaciju.     

(Tanjug)

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