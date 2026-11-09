PRVA "KRTICA" ZA BEOGRADSKI METRO STIGLA NA MAKIŠ: Poznato kada u Srbiju stiže druga TBM mašina
DELOVI za prvu "krticu" odnosno Tunnel boring machine (TBM) za iskopavanje podzemnih tunela prve linije beogradskog metroa dopremljeni su na gradilište na Makišu, gde bi trebalo da bude sklopljena i pripremljena za rad, potvrdio je danas Tanjugu gradski menadžer Miroslav Čučković.
On je naveo da se očekuje da će drugi TBM, koji će započeti kopanje tunela sa lansirnog šahta Karaburma, 18. novembra da stigne u luku Konstanca u Rumuniji, a desetak dana nakon toga u Srbiju.
Prva "krtica" odnosno Tunnel boring machine (TBM), namenjena za iskopavanje podzemnih tunela prve linije beogradskog metroa, stigla je 5. novembra u Luku Pančevo, objavilo je preduzeće "Beogradski metro i voz".
Planirano je da jedna TBM započne iskopavanje sa lokacije buduće stanice "Bele vode" na Makišu, u pravcu stanice "Sajam", dok će druga započeti radove sa lansirnog šahta na Karaburmi, u blizini Pančevačkog mosta.
Podzemni tunel, ukupne dužine oko 11 kilometara, podeljen je na dve deonice, što će omogućiti da dve mašine istovremeno izvode radove sa suprotnih strana trase i napreduju jedna drugoj u susret.
Dva TBM-a proizvedena su u fabrici kompanije CRCHI u kineskom gradu Čangša, gde su uspešno završile fabričko ispitivanje tehničke ispravnosti (Factory Acceptance Test - FAT) u aprilu.
Mašina, dugačka 108 metara i teška oko 1.800 tona, predstavlja složen inženjerski sistem, čije je dopremanje do Srbije realizovano kroz kompleksnu međunarodnu logističku operaciju.
(Tanjug)
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