"PRETNJE ĆE BITI NEUTRALISANE" Moskva upozorava: Pokušaj blokade Kalinjingrada vodi pravo u katastrofu
RUSIJA je upoznata sa planovima Zapada za blokadu Kalinjingrada, a takvi pokušaji predstavljali bi direktan put u katastrofu, izjavio je zamenik šefa diplomatije Rusije Sergej Rjabkov, tokom onlajn obraćanja na okruglom stolu u okviru OEBS-a na temu „Militarizacija Evrope: Šta dalje?“.
- Upoznati smo sa planovima naših protivnika za blokadu Kalinjingradske oblasti i druge oblike destruktivnog delovanja protiv nje. Niko ne treba da sumnja da bi pokušaji sprovođenja tih planova u delo predstavljali direktan put u katastrofu. Pretnje suverenitetu i bezbednosti Rusije biće neutralisane svim sredstvima koja su nam na raspolaganju, u strogom skladu sa doktrinarnim dokumentima u oblasti odbrane - rekao je on.
On je podvukao da Moskva primećuje porast zlonamernih i provokativnih aktivnosti Zapada na Baltiku.
- Našem pomorskom saobraćaju stvaraju se prepreke, čime se krše norme međunarodnog prava - objasnio je on.
Međutim, Rusija nema ni planove ni razloge da napadne evropske zemlje.
Prema rečima Rjabkova, Ukrajina je samo pion Zapada u igri protiv Rusije.
(Sputnjik)
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