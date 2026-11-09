Ekonomija

Novi podaci za Srbiju objavljeni u MAT: BDP uvećan za oko 3,6 odsto

Gorana Novaković

09. 11. 2026. u 12:38

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REALNI BDP Srbije je u prvih devet meseci 2026. međugodišnje uvećan zaoko 3,6 odsto, čime se Srbija pozicionirala u red najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Ovi podaci navedeni su u časopisu "Makroekonomske analize i trendovi" (MAT), u izdanju Ekonomskog instituta iz Beograda i Privredne komore Srbije.

Нови подаци за Србију објављени у МАТ: БДП увећан за око 3,6 одсто

Foto: Andrii Yalanskyi/Panthermedia/Profimedia

Posmatrano sa proizvodne strane, najznačajniji realni rast aktivnosti, od početka godine beleže ostale usluge, neto porezi i trgovina na veliko i malo, dok je poljoprivredna proizvodnja uvećana za oko 11 odsto. Srbija se prema realnom rastu BDP veoma dobro rangira i u dugom roku u poređenju sa evropskim zemljama.

Prema evidenciji Evrostata, u odnosu na 2015. godinu, BDP Srbije je do sredine ove godine realno uvećan za 44,2 procenta, odnosno 3,1 odsto prosečno godišnje. Ekonomija je rasla 2,4 puta brže od proseka EU.

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