Tip fudbal

ĐURICA PREDLAŽE: Tiket za nedelju našeg poznatog tipstera

В.М.

08. 11. 2026. u 07:00

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NAŠ najiskusniji tipster je za danas spremio četiri ''fiksa''.

ЂУРИЦА ПРЕДЛАЖЕ: Тикет за недељу нашег познатог типстера

FOTO: Arhiva novosti

Nedelju

15.00 Kristal palas - Liverpul 2 (1.58)
16.45 AZ Alkmar - Groningen 1 (1.55)
17.15 Le Man - Monako 2 (1.78)
21.30 Rio Ave - Braga 2 (1.55)

Ukupna kvota: 6.76

 

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