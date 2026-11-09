MAMILI ŽRTVE METODOM "LJUBAVNIKA": U Rumuniji uhapšeno 15 pripadnika grupe osumnjičenih za prisiljavanje žena na prostituciju

AKCIJOM, koju su sprovele nemačka i rumunska policija, a kojom je koordinirao Evodžast, u Rumuniji je uhapšeno 15 osoba, osumnjičenih da su pripadnici kriminalne grupe, koja se, navodno, bavila trgovinom ljudima.

Foto: Angelo D'Amico/Alamy/Profimedia

Kako je saopšteno, sumnja se da su namamiljivali svoje žrtve i prebacivali ih u Nemačku i druge države članice EU radi seksualne eksploatacije. Trenutno je identifikovano oko 30 žrtava.

- Osumnjičeni vođa lanca trgovine ljudima je muškarac (35), koji potiče iz kriminalne porodice - ističe s eu saopštenju Evrodžast. - U grupu je regrutovao oko 30 članova, od kojih su neki bili članovi porodice. On je koordinirao svim aktivnostima grupe. Žrtve bi bile namamljene koristeći metod "ljubavnika" i prisiljavane na prostituciju putem emocionalne manipulacije i fizičkog nasilja. Kriminalna grupa je iznajmljivala razne nekretnine za svoje ilegalne aktivnosti.

Da bi sakrili svoje kriminalne aktivnosti od vlasti, grupa je sarađivala sa dvojicom policajaca. Jedan policajac je grupi pružio informacije u vezi sa prijavom koju je podnela jedna od njihovih žrtava, a drugi je osigurao da se krivična istraga protiv grupe zaustavi. Pored toga, drugi policajac je otkrio informacije o istrazi grupi, pomažući im da izbegnu hapšenje.

- Dok je kriminalna grupa pokušavala da izbegne pravdu, rumunske i nemačke vlasti su neumorno radile na prikupljanju dokaza i otkrivanju aktivnosti grupe - navodi se u saopštenju. - Zajednički istražni tim formiran u Evrodžastu obezbedio je da tužioci mogu da rade zajedno u realnom vremenu i planiraju dan zajedničke akcije za zaustavljanje lanca trgovine ljudima. Tokom dana zajedničke, izvršeno je 36 pretresa u Rumuniji i 13 u Nemačkoj. Vlasti su uspele da prikupe važne dokaze koji će sada biti analizirani za nastavak međunarodne istrage.

Zaradili tri miliona evra

ISTRAGA je otkrila da je kriminalna grupa ostvarila više od tri miliona evra od svojih aktivnosti trgovine ljudima. Svoj nezakoniti prihod su prikupljali putem bankovnih transfera, brzih transfera gotovine ili direktno od svojih žrtava.