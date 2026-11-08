Nesreće

TOKOM NOĆI PET SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U BEOGRADU: Dve osobe teže povređene

Танјуг

08. 11. 2026. u 06:36

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U saobraćajnoj nesreći koja se tokom protekle noći u 1.10 sati dogodila u Ulici Gospodara Vučića na Lekinom brdu teško su povređene dve osobe, rečeno je agenciji Tanjug iz službe hitne pomoći.

ТОКОМ НОЋИ ПЕТ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У БЕОГРАДУ: Две особе теже повређене

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Saobraćajna nesreća se dogodila kada je automobil kojim je upravljala ženska osoba udario u drvo, a muškarac koji je bio na mestu suvozača je od siline udara izleteo kroz šoferšajbnu.

 Ekipa hitne pomoći je ženu i muškarca sa teškim povredama prevezla u Urgentni centar.

 Tokom noći u Beogradu su se dogodile još četiri saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe lakše povređene.

 Hitna pomoć imala je tokom noći 122 intervencije, od kojih su 22 bile na javnom mestu.

 Za pomoć su najčešće zvali astmatičari i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom a na javnom mesti najviše intervencija bilo je zbog osoba koje su bile pod dejstvom alkohola ili narkotika, kao i zbog manjih povreda u tučama.

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