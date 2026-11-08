TOKOM NOĆI PET SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U BEOGRADU: Dve osobe teže povređene
U saobraćajnoj nesreći koja se tokom protekle noći u 1.10 sati dogodila u Ulici Gospodara Vučića na Lekinom brdu teško su povređene dve osobe, rečeno je agenciji Tanjug iz službe hitne pomoći.
Saobraćajna nesreća se dogodila kada je automobil kojim je upravljala ženska osoba udario u drvo, a muškarac koji je bio na mestu suvozača je od siline udara izleteo kroz šoferšajbnu.
Ekipa hitne pomoći je ženu i muškarca sa teškim povredama prevezla u Urgentni centar.
Tokom noći u Beogradu su se dogodile još četiri saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe lakše povređene.
Hitna pomoć imala je tokom noći 122 intervencije, od kojih su 22 bile na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali astmatičari i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom a na javnom mesti najviše intervencija bilo je zbog osoba koje su bile pod dejstvom alkohola ili narkotika, kao i zbog manjih povreda u tučama.
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