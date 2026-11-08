Politika

PREDAĆU REM-U TRI ZAHTEVA: Vukša Dragović pozvao na okupljanje u utorak na Trgu Nikole Pašića (VIDEO)

В.Н.

08. 11. 2026. u 22:02

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VUKŠA Dragović pozvao je na okupljanje građane u utorak u 9.45 na Trgu Nikole Pašića u Beogradu.

ПРЕДАЋУ РЕМ-У ТРИ ЗАХТЕВА: Вукша Драговић позвао на окупљање у уторак на Тргу Николе Пашића (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/vuksa_dragovic

 - Utorak 09.45 Trg Nikole Pašića! Zakon jednak za sve! - napisao je Vukša Dragović. 

 Istakao je da će REM-u predati tri zahteva. 

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