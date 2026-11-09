Paunović šokirao Srbiju: Vlahović ponovo ne dolazi! Pričao i o Mitroviću, Pavloviću, Maksimoviću...

Naš nacionalni tim očekuju obaveze u Ligi nacija.

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Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuju poslednja dva meča u okviru A Divizije, zbog čega se Veljko Paunović (49) danas obraća javnosti. Na spisku selektora našlo se 29 igrača, ali izvesno je da će ponovo biti otkaza zbog povreda i određenih problema.

"Orlovi" će prvo dočekati Nemačku na "Marakani" (13. novembar, 20.45), a potom će gostovati Grčkoj u Volosu (16. novembar, 20.45).

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Za kraj je selektor imao želju da se obrati i iznese određene stvari u javnost.

- Kada sam dolazio, pored toga što sam došao da budem selektor, ponudio sam i mnogo drugih stvari gde mogu da pomognem. U radu Centra za edukaciju trenera, u uspostavljanju ideologije naše fudnalske igre, sistema među selekcijama... Sve vreme radim na tome. Prevashodno sam želeo da se naš fudbalski eko-sistem poveže. Klubovi, njihove akademije, struka, treneri, fakulteti... Da pomognem gde god postoji prostor, da li je to sistem takmičenja, pravljenje kadrova, u infrastrukturi ne mogu mnogo da pomognem, ali mogu da dam mišljenje. Fokusirao sam se da sistem "A" reprezentacije ima podršku mlađih selekcija. Pokušavamo i još smo u tom procesu da viziju koju imamo uskladimo sa sistemom igre, sa profilima igrača i uspstavimo skauting da bi sistem mogao da se samohrani. To je dugačak proces, za koji su potrebni resursi. Nisam došao da ostavim stvari kakve su bile do sada. Došao sam sa vizijom i idejom. Mislim da moramo više da radimo i da se pokrenemo. Osećam se da sve ono što sam hteo da donesem i pokrenem nije krenulo u tom smeru. Vreme koje je prošlo ne možemo da vratimo, ali na ono koje je pred nama možemo da delujemo. Ja sam ne mogu, ali sa stručnim ljudima možemo mnogo toga. Trenutno je to stalo, čekamo da se neke stvari srede, a ja ovom prilikom apelujem da se to ponovo pokrene.

Situacija u FSS, slede izbori za predsednika?

- Generalno, nismo još imali prilike da se vdiimo od 1. novembra. Da li utiče sve to na igrače? To je pretpostavka, ali sto posto da utiče. Jako sam dugo u fudbalu i kada ne postoji stabilnost, trese se cela struktura. Daje utisak da je situacija nestabilna. Ono što znam, a nije lako, to je da u takvim momentima se rađaju specijalni ljudi, lideri, bilo to među trenerima, selektorima ili igračima. Tako da sada treba da se izađe i kaže ono što svako misli, da se pokrenu ljudi u pravcu poboljšanja, jer sam siguran da za sve postoji rešenje i da će se situacija ispraviti u narednom periodu. Moramo da imamo strpljenja, ja sam prvi koji će dati sve za našu reprezentaciju i zemlju.

Koliko selektora remeti izostanak Dušana Vlahovića?

- Mislim da bi nam puno pomogao da je s nama. Mislim da bi i sada jako dobro bilo za ceo tim i ono što želimo da postignemo. Međutim, moramo da se okrenemo momcima koji su na raspolaganju i to je naša odgovornost, zato smo ovde da rešavamo probleme bilo kog tipa. Da dajemo solucije za svaku adaptaciju na kojoj moramo da radimo.

Da li imamo kostur tima?

- Težimo ka tome da ga napravimo, to je plan. Dešavaju se kartoni, povrede, razni drugi razlozi za izostanke zbog kojih nemamo grupu, pa kostur mora da se modifikuje. Kada govorimo o prvih 11, kao i o 25 igrača, mislim da je uglavnom definisano, ali radimo i dalje na tome.

Šta mora da se popravi?

- Hoću da grizemo i ujedamo, a ne da grickamo. Dobro znamo gde su granice u fudbalu. Želim da budemo dostojanstveni, da budemo dobri i sa loptom. U Ligi nacija smo sedmi po distanci koju smo pretrčali, ali nismo u duelima najbolji, u promeni pravca, u brzinskim i eksplozivnim parametrima. Štaviše, tu smo među poslednjima, a to moramo da poboljšamo. U reprezentaciji ne možemo da popravljamo formu, možemo samo da je tempiramo. Moramo da budemo konstantni, da ne gubimo fokus, da imamo noge, pluća, glavu... U mnogim situacijama možemo da popravimo našu igru.

Zašto nema Andrije Maksimovića i Ognjena Ugrešića?

- Mislim da je Maksimoviću potrebno da igra za mladu reprezentaciju, ali nije na spisku iz razloga jer nismo videli njegovu spremnost da igra. Mi ne možemo nikoga da molimo. Ako igrač ne misli da treba da igra za U-21, ne mogu više da puštam da se kriju ljudi iza mene. Ne želim nikoga da napadam. Ja verujem u njega, stavio sam ga i na širi spisak da mu pokažem da računam na njega. Ali, on mora da igra za mlađu selekciju, zato što u klubu nema dovoljnu minutažu. Znam da nemaju ni neki drugi, znam da neko može da okrene, ali još uvek nisam video dovoljno. Kada sam na primer Vanju Dragojevića video ovde na oku nekoliko puta, uspostavio sam snjim vezu. Andriju smo poveli u Meksiko, nažalost osetio je nešto na zagrevanju i nisam mogao da ga vidim na delu. Računamo na njega, ali zašto je to ispod časti da se igra za U-21? Ja odlučujem ko će gde da igra. Ideš da igraš za mladu reprezentaciju, jer si joj potreban. Gde je počeo Stefan Gudelj prošlo okupljanje? A, gde je završio? To vam je moj odgovor i za Ugrešića!

Da li je partija protiv Holandije u gostima primer kako bismo trebali da igramo?

- Svakako da gledamo tu utakmicu kao jedan od repera. Da u tom pravcu nadograđujemo našu konstantnost, efikasnost... Probudili smo delimično inat i onu aždaju koju imamo u našim genima. Dug period u finišu meča smo sabili Holandiju i stavili je u situaciju da se brani. To je ono što smo dugo želeli da postignemo. S obzirom na mentalitet, da smo ovako Špance napadali, ja sam siguran da bi njih s terena ispratili sa zvižducima. Ostavili smo sliku koju moramo sada da potvrdimo. Imamo za prvu hendikep zbog kartona, igraćemo bez Lukićem i Maksimovićem, tako da će biti novi i drugačiji sastav.

O izostancima?

- Kada se ova reprezentacija kompletira i kada očistimo sve probleme koji se pojavljuju, možemo da budemo snažan tim. U međuvremenu koristimo priliku da momke što bolje pripremimo i da iskoriste šansu. Ne možemo da očekujemo da ćemo uvek imati igrače koji su nosioci. Malo je i prirodno da dolazi do smene uloga i generacija i to je proces kroz koji prolazimo.

Origanalan način saopštavanja spiska, u svojoj Osnovnoj školi sa nekadašnjim drugovima iz klupe i aktuelne đake?

- Ideja iz grupe ljudi sa kojima sarađujemo svakodnevno. Milan, Neša i Dušan Gelić. Ja sam prihvatio ideju. Mislim da je potrebno da radimo, sagledamo našu poziciju na širi način. Bez obzira sada na to što su nam potrebna deca kao podrška na stadionima zbog kazne koju imamo. U budućnosti želimo sledeći spisak da objavimo sa medicinskim radnicima na primer ili rudarima, ostalim slojevima našeg društva koji su podrška svima nama. Puno je posla još pred nama, ali mi je drago da je ovaj video spot koji smo napravili dobro odjeknuo. Nadam se lepoj poseti u petak. Znam da će biti loše vreme, znam da je raspust, ali bih voleo da reprezentativci osete podršku naših najmlađih navijača kao kada su pune tribine.

Godinu dana na klupi Srbije?

- Za mene je ovo jako lep period, opet sam sa svojim narodom i prijateljima. Nažalost, preminuo je moj stariji brat Aleksandar i ovo je bila teška nedelja za moju porodicu. Do sada je sve bilo dobro, ali želim još više. Nisam napravio presek jer nije momenat, ali gledajući po fazama, nismo još to postigli - do mene je, ali i do okolnosti koje smo imali. Gledaću da dam još više gas do daske, da pokrenem fudbalsko čudovište u pozitivnom smislu koje leži u nama. Moramo da ga izvučemo iz letargije.

O Aleksandru Mitroviću?

- Razgovarao sam s njim pre nedelju dana, baš uoči objavljivanja spiska. On se vratio na teren, igra, počeo je sa kraćom minutažom, u procesu je vraćanja u fizičku formu. Za nas je jako važan u grupi lidera koje imamo u svlačionici. Njegov povratak je dobra vest, pogotovo sad kada smo imali peh sa Vlahovićem. Imamo dve utakmice i u obe sigurno može da ima učinak i minutažu. Sačekaćemo da dođe, pričaćemo i sigurno izvući maksimum koji može da pruži.

O nadmetanju sa Jirgenom Klopom?

- Nadmetanje sa najboljima, među njima je i Jirgen Klop. To je za mene izuzetna motivacija, ali i čast i odgovornost. Nažalost, ne mogu da se nadmećem direktno, kraj aut-linije, ali ćemo napraviti sistem komunikacije u skladu sa pravilima, da reagujemo u pravo vreme, napravimo koncepciju da Nemačkoj napravi probleme.

Ko će biti kapiten?

- Dušan Tadić nastavlja da nosi kapitensku traku.

Kada je reč o igračima koji nisu tu?

- Aleksa Terzić ima neku upalu, infekciju, jako mu je loša krvna slika. Nije igrao minulog vikenda, tako su nam javili iz njegovog kluba, potreban mu je duži oporavak. Drugi je Strahinja Pavlović, koji je dobio udarac u bubreg. Čuo sam se jutros s njim, tek treba da se odrade određene analize. Zato smo pozvali naknadno Milana Krpića iz Đera. Bilo je mnogo pitanja za njega u prošlosti, dobiće priliku da se sada pokaže. Treći je nažalost onaj koji ste svi, kao ja, želeli da ga vidite ovde s nama, a to je Dušan Vlahović. Rekao mi je da ima privatnu situaciju koju mora da reši u ovom periodu, potrebno mu je vreme i to je sve što ja mogu da kažem. Sve ostalo ne bi bilo u redu da ja pričam, morate da pitate njega. Svakako je to gubitak za nas, ali isto tako prilika za nekog drugog igrača da se dokaže i ispuni zadatke.

Da li bi bila tragedija ako se ispadne u Diviziju B ili je to bolji ishod za nas?

- Naš glavni cilj je plasman na naredno Evropsko prvenstvo 2028. godine, to je jasno. Model Lige nacija je probni, tako ga gledaju u UEFA, da se testiraju određene stvari, sudije, igrači... Nema nikakve tragedije, ovo je proces. Jedina tragedija je ono što se prošle nedelje dogodilo, a to je smrt na terenu. Igrač je u Španiji preminuo od udarca u grudi tokom utakmice, to je tragedija. Sve ostalo je prolazno, život ide dalje, kao i fudbal. Mi ćemo se truditi da izvučemo najbolje, da naučimo, da se vratimo još jači.

PRE KONFERENCIJE

11.57 Podsetimo, Srbija je ubedljivo poslednja u grupi 2, bez osvojenog boda u A Diviziji. Naša selekcija poražena je dva puta od Holandije - 2:1, 2:0, a po jednom od Grčke (2:1) i Nemačke (2:0).

11.51 Prema nezvaničnim informacijama štoper Milana Strahinja Pavlović (25) će preskočiti ovo okupljanje državnog tima. Italijanski mediji prenose da je povredio rame, dok pojedini tvrde da ima stomačnih problema i da ga očekuju detaljne analize i pregledi.

11.45 Za ovu akciju "orlova" poziv je dobilo 29 momaka, a to su - golmani: Vanja Milinković Savić, Đorđe Petrović, Filip Stanković, Dragan Rosić, odbrana: Kosta Nedeljković, Stefan Gudelj, Strahinja Eraković, Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Srđan Babić, Nikola Simić, Aleksa Terzić, Petar Sukačev, vezni red: Nemanja Maksimović, Aleksandar Stanković, Andrija Živković, Filip Kostić, Sergej Milinković Savić, Lazar Samardžić, Dušan Tadić, Saša Lukić, Vanja Dragojević, Vasilije Kostov, Stefan Džodić, napad: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Luka Jović, Mihajlo Cvetković.

11.40 Dobar dan i dobrodošli na lajv-prenos konferencije za medije selektora Srbije Veljka Paunovića.