NERAVNOTEŽA NA TRŽIŠTU SVINJARSTVA: "Kajmak" kupe klaničari i trgovci

OGRANIČAVANjE uvoza svinjskih polutki i prasadi, uvođenje ugovorene proizvodnje i veća ulaganja u domaće stočarstvo, neka su od rešenja za izlazak iz krize u kojoj se nalazi srpsko svinjarstvo. Dok proizvođači rade na granici isplativosti, a otkupne cene ne prate troškove proizvodnje, potrošači i dalje plaćaju skupo meso. Stručnjaci upozoravaju da najveću moć u formiranju cena imaju klanična industrija i trgovinski lanci, dok su farmeri najslabija karika u lancu proizvodnje i prodaje.

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Na stočnim pijacama, cena tovljenika trenutno se kreće između 220 i 270 dinara po kilogramu. Međutim, klaničari pokušavaju dodatno da spuste vrednost, što kod odgajivača pali alarm da će proizvodnja biti sve manje isplativa. Prema rečima Nenada Budimovića iz sektora za stočarstvo Privredne komore Srbije, niko ne želi da se odrekne svoje zarade i zato je potrebno poštovati ugovore.

- Od proizvođača se očekuje kvalitet, nezavisno od količine, i kontinuitet. Otkupljivači ne smeju da odjednom otkazuju dogovorene količine. Cena svinja zavisi od ponude i tražnje, a trgovci su najmanje pod udarom proizvodnje. Zato oni imaju moć da, na primer, svinjski but prodaju od 650 do 800 dinara - kaže Budimović.

Jedno od rešenja za ublažavanje velikog raskoraka između otkupnih i maloprodajnih cena Budimović vidi u uspostavljanju jasnijeg pariteta cena. Sličan stav zastupa i agroekonomski analitičar Milan Prostran, koji ukazuje na potrebu da se cena tovljenika uskladi sa troškovima stočne hrane.

- Jedan kilogram žive vage svinja treba da bude jednak ceni deset kilograma kukuruza - kaže naš sagovornik. - To bi trebalo da bude standard, ali ovaj princip u Srbiji se poštuje sporadično. U srpskom svinjarstvu veliki uvoz napravio je poremećaj. Tržište smo za kratko vreme liberalizovali, a to našoj poljoprivredi ne odgovara. Ugašeni su veliki reprocentri, gde smo podsticali kvalitetne krmače za domaće tržište. Moramo ih vratiti. Istovremeno, treba da se subvencionišu ulazni troškovi za proizvodnju, kao što su porez, gorivo, električna energija. To bi pomoglo da se stanje sa otkupnim cenama poboljša.

Uvozne kvote DRŽAVA bi trebalo da utvrdi stvarne potrebe domaćeg tržišta i na osnovu toga odredi uvozne kvote. Nedostaju pouzdani podaci o ukupnom broju svinja u Srbiji, potrebama maloprodaje i količinama mesa koje su neophodne prerađivačkoj industriji - kaže Sanja Čelebićanin, prdsednik Udruženja odgajivača svinja. - Uvoz bi trebalo usmeriti na potrebe prerađivačke industrije, dok bi domaća proizvodnja trebalo prvenstveno da snabdeva maloprodaju.

Kako kaže Prostran, "kajmak" od ove situacije najviše kupe klanična industrija, pogotovo ona koja nema sopstvenu proizvodnju i trgovci. Da je položaj proizvođača dodatno otežan neravnopravnim odnosom sa otkupljivačima, ukazuje i predsednica Udruženja odgajivača svinja Srbije Sanja Čelebićanin.

- Farmeri su duže od godinu dana prodavali tovljenike ispod proizvođačke cene, uz velike gubitke. Ipak, proizvodnju nisu mogli da zaustave jer farme moraju redovno da se prazne kako bi se omogućio nastavak proizvodnog ciklusa - kaže Čelebićanin.

Ona je podsetila da se nekada podrazumevalo da cena kilograma žive mere pomnožena sa tri ili tri i po, približno odgovara maloprodajnoj ceni kilograma buta, ali da taj odnos više ne važi. Zato je jedan od glavnih zahteva odgajivača uvođenje ugovorene proizvodnje, koja bi omogućila predvidljivost cena i stabilnije poslovanje farmi. Tako bi proizvođači unapred mogli da planiraju ulaganja u genetski materijal, veterinarsko-sanitarne uslove i biosigurnost.

Čelebićaninova smatra da je za rešavanje problema neophodno uključivanje Vlade Srbije i više ministarstava, uz mere koje bi pomogle primarnim proizvođačima kroz povoljnije kreditne linije, subvencije i podršku za troškove energenata.