Ekonomija

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE! Oglasila se NBS o kursu dinara i Poštanskoj štedionici

Д.К.

09. 11. 2026. u 13:59

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KURS dinara je stabilan, a Narodna banka Srbije tu stabilnost, kao i do sada, čuva koristeći sve instrumente kojima raspolaže, saopšteno je iz kabineta guvernera Narodne banke Srbije.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ! Огласила се НБС о курсу динара и Поштанској штедионици

Foto: Z. Jovanović

- Konkretno, kurs dinara prema evru je od početka godine promenjen za svega 0,3%, a Narodna banka Srbije ima dovoljno deviznih rezervi kojima će nastaviti da održava stabilnost kursa i to se ne dovodi u pitanje - ističe se u saopštenju NBS.

Iz centralne banke dodaju i da Banka Poštanska štedionica posluje redovno.

- Istovremeno, ukazujemo da se poslovanje Banke Poštanska štedionica tokom vikenda odvijalo dinamikom redovnog poslovanja. Narodna banka Srbije će nastaviti pažljivo da prati poslovanje Banke - naglašavaju iz NBS.

(Tanjug)

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