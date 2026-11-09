VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE! Oglasila se NBS o kursu dinara i Poštanskoj štedionici
KURS dinara je stabilan, a Narodna banka Srbije tu stabilnost, kao i do sada, čuva koristeći sve instrumente kojima raspolaže, saopšteno je iz kabineta guvernera Narodne banke Srbije.
- Konkretno, kurs dinara prema evru je od početka godine promenjen za svega 0,3%, a Narodna banka Srbije ima dovoljno deviznih rezervi kojima će nastaviti da održava stabilnost kursa i to se ne dovodi u pitanje - ističe se u saopštenju NBS.
Iz centralne banke dodaju i da Banka Poštanska štedionica posluje redovno.
- Istovremeno, ukazujemo da se poslovanje Banke Poštanska štedionica tokom vikenda odvijalo dinamikom redovnog poslovanja. Narodna banka Srbije će nastaviti pažljivo da prati poslovanje Banke - naglašavaju iz NBS.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: BRNABIĆ: Jedino što nam je ostalo je da se svakog dana borimo za slobodu u ovoj zemlji
Preporučujemo
DINAR PONOVO GUBI VREDNOST: Ovo je današnji srednji kurs prema evru
09. 11. 2026. u 08:46
OGLASILA SE NBS: Ovo treba da znate ako u ponedeljak idete u menjačnicu!
07. 11. 2026. u 13:51
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)