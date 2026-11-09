VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA GRAĐANE! Oglasila se NBS o kursu dinara i Poštanskoj štedionici

KURS dinara je stabilan, a Narodna banka Srbije tu stabilnost, kao i do sada, čuva koristeći sve instrumente kojima raspolaže, saopšteno je iz kabineta guvernera Narodne banke Srbije.

Foto: Z. Jovanović

- Konkretno, kurs dinara prema evru je od početka godine promenjen za svega 0,3%, a Narodna banka Srbije ima dovoljno deviznih rezervi kojima će nastaviti da održava stabilnost kursa i to se ne dovodi u pitanje - ističe se u saopštenju NBS.

Iz centralne banke dodaju i da Banka Poštanska štedionica posluje redovno.

- Istovremeno, ukazujemo da se poslovanje Banke Poštanska štedionica tokom vikenda odvijalo dinamikom redovnog poslovanja. Narodna banka Srbije će nastaviti pažljivo da prati poslovanje Banke - naglašavaju iz NBS.

(Tanjug)

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