Ministar Glamočić o isplati poljoprivrednicima: Podsticaji čekaju novu vladu

MINISTAR poljoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić još jednom jejuče podvukao da nema politički legitimitet da odlučuje o isplatipodsticaja u biljnoj proizvodi i da o tome treba da odlučuje nova vlada.

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- U vezi sa drugom ratom za biljnu proizvodnju, nikada nisam rekao da će biti 17.000 dinara - istakao je ministar. - Rekao sam da neće biti svima ista. Zavisiće od toga koliko ko angažuje svoj rad i kojom proizvodnjom se bavi.

Glamočić je napomenuo da do kraja godine ima vremena, te da nova vlast može doneti propise kakve želi.

Poljoprivrednici čekaju isplatu drugog dela podsticaja za biljnu proizvodnju. Javni poziv još nije objavljen, iako je to trebalo da bude učinjeno do početka setve.