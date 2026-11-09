Marko Arnautović uskoro odlazi iz Crvene zvezde?

Iskusni fudbaler bi mogao karijeru da nastavi u Nemačkoj.

FOTO: N. Skenderija

Došao je pre godinu i po dana kao najveće pojačanje i najplaćeniji igrač u istoriji kluba, ali uskoro bi Marko Arnautović (37) mogao da ode iz Crvene zvezde i preseli se u Nemačku! Austrijski mediji preneli su informaciju da postoji mogućnosti da snažni centarfor već ove zime napusti Beograd, a potom obuče dres Hanovera, koji za sportskog direktora želi Marka Marina (37).

Aktuelni tehnički direktor crveno-belih je, prema tvrdnji nemačkog "Skaj sporta" na meti tamošnjeg drugoligaša za odgovornu funkciju, a konkurencija mu je Sebastijan Šupan iz Lajpciga. Međutim, sada je portal "oe24.at" otišao korak dalje i u celu priču ubacio i reprezentativca Austrije srpskog porekla.

"Odlazak Arnautovića iz Crvene zvezde je gotova stvar. Rastanak se primakao, golgeter će napustiti Beograd već u januaru, iako njegov višemilionski ugovor važi do juna sledeće godine. Marko razmatra povratak u Austriju, ali sada se pojavila opcija da ponovo zaigra u Nemačkoj, gde je od 2010. do 2013. bio član Verdera iz Bremena zajedno sa Markom Marinom", navodi se u tekstu glavnog urednika portala "oe24.at".

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Marko Marin

Iskusni napadač je leta 2025. obukao crveno-beli dres, a došao je iz Intera bez obeštećenja, ali za platu od 2,5 miliona evra po sezoni. Upravo je Marin bio najzaslužniji za realizaciju ovog posla, s obzirom da su njih dvojica izgradili sjajan odnos još tokom igračkih dana i da je uticao na čuvenog golgetera da dođe na "Marakanu".

"Ukoliko Marin prihvati poziv Hanovera, onda bi Arnautović izgubio svog saborca i ostao bez osobe s kojom je bio najbliži u Zvezdi. Zato se sada pominje opcija da bi ove zime bivši kapiten Austrije mogao da krene istim putem, pogotovo što nemačkom drugoligašu treba iskusan špic, jer je trenutno jedina opcija Sandro Vagner", navodi "oe24.at".

Podsetimo, nekadašnji as Vest Hema je dosad ukupno odigrao 49 utakmica za srpskog prvaka, dao je 17 golova i upisao deset asistencija. Međutim, ove sezone ima znatno manju ulogu i minutažu, pogotovo otkako je na klupu seo španski trener Albert Rijera. Upisao je 17 nastupa i sedam pogodaka, ali uglavnom u Superligi, dok je u Ligi konferencija na tri meča samo devet minuta proveo na terenu.