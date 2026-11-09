Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da ukaže poverenje novom igraču. Na spisku za predstojeće utakmice protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija našao se Miljan Krpić, defanzivac mađarskog Đera, koji je naknadno dobio poziv nakon što je Strahinja Pavlović otpao zbog povrede.

Roman Koksarov / imago sportfotodienst / Profimedia

Krpićeva priča predstavlja zanimljiv fudbalski put. Pre samo tri sezone bio je rezervista u Voždovcu, u periodu kada je taj klub poslednji put nastupao u Superligi Srbije. Ranije je nosio i dres TSC-a, a zanimljivo je da, osim na poziciji štopera, može da odgovori zadacima i u veznom redu, na mestu zadnjeg veznog.

Ipak, najveći napredak ostvario je nakon odlaska u Mađarsku. U Đeru je relativno brzo izborio status standardnog prvotimca, a od januara 2024. godine uglavnom je bio neizostavan deo startne postave. Izuzetak je bio kraći period tokom jeseni 2025. godine. Dobri nastupi doneli su mu i dodatno priznanje, pa je u jednom trenutku postao i kapiten ekipe.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni u Mađarskoj, gde je postojalo interesovanje da zaigra za njihovu nacionalnu selekciju. Selektor Marko Rosi početkom ove godine potvrdio je da je Krpić bio na radaru stručnog štaba, ali da tada nije ispunjavao uslove za nastup.

Prema FIFA pravilima, fudbaler koji nema porodične veze sa određenom državom mora da provede najmanje pet godina u toj zemlji kako bi stekao pravo nastupa za njenu reprezentaciju. Zbog toga Krpić tada nije mogao da obuče dres Mađarske.

Poziv Veljka Paunovića sada pokazuje da se na njega ozbiljno računa i u Srbiji, čime bi pitanje njegove reprezentativne budućnosti moglo da dobije drugačiji pravac.

U međuvremenu, Krpić je izgradio značajnu poziciju i na klupskom nivou. Đer je još u januaru odbio ponudu Ferencvaroša vrednu 1.500.000 evra, uz dodatnih 500.000 evra kroz bonuse. Klub je potom produžio saradnju sa srpskim defanzivcem do 2029. godine.

Od statusa rezerve u domaćem prvenstvu do poziva u nacionalni tim, Krpić je za relativno kratko vreme napravio veliki iskorak u karijeri i biće zanimljivo videti kako će i koliko Paunović koristiti na predstojećim utakmicama.