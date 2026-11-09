Dušan Vlahović opet ne igra za Srbiju!

SELEKTOR Srbije Veljko Paunović je saopštio da neće moći da računa na sve igrače protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija!

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

Ne da se "orlovima" da budu kompletni, pa će ponovo oslabljeni morati na megdan Nemačkoj i Grčkoj (13. i 16. novembar). Kormilar nacionalno tima otkrio je da ovog puta ne može da računa na centarfora Dušana Vlahovića, štopera Strahinju Pavlovića i levog beka Aleksu Terzića.

- Što se tiče igrača koje smo izgubili. Prvo se javio Aleksa Terzić, koji ima infekciju, zbog čega je njegova krvna slika jako loša, zato nije igrao za vikend. Njegov klub nas je obavestio da mu treba duža pauza za oporavak. Takođe, Strahinja Pavlović je dobio jak udarac u bubreg, prate ga lekari, treba da se obave dodatne analize, ali ga neće biti sada s nama. Nekim čudom bih voleo da se priključi, a iz tog razloga smo poznali Milana Krpića iz Đera. Daćemo mu priliku da se pokaže - rekao je Paunović, a potom šokirao javnost:

- Treći je Dušan Vlahović. U razgovoru sa njim mi je rekao da ima privatnu situaciju koju želi da reši u ovom periodu. To je sve što mogu da kažem, sve ostalo ne bi bilo fer da ja pričam. Treba da pitate njega, ako je spreman da vam da taj odgovor. Svakako je ovo gubitak za nas, ali je i prilika za sledećeg igrača da pokaže odanost i pripadnost reprezentaciji.

Kormilar "orlova" nije krio razočaranje što ponovo neće na raspolaganju imati najjači tim.

- Mislim da bi nam Dušan puno pomogao da je s nama, za ceo tim bi bilo sjajno da je tu, zbog onoga što želimo da postignemo. Međutim, moramo da se okrenemo momcima koji su na raspolaganju i to je naša odgovornost, zato smo ovde da rešavamo probleme bilo kog tipa. Da dajemo solucije za svaku adaptaciju na kojoj moramo da radimo - objasnio je Paunović.