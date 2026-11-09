POLITIČKO UBEĐENJE NE SME DA BUDE RAZLOG ZA PROGON: Antonijević poslao jasnu poruku institucijama

POVERENIK za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević izjavio je danas da građani ne smeju da trpe posledice zbog svojih političkih uverenja i da institucije moraju jasno da razdvoje procenu nečijeg rada od njegovih političkih uverenja.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

- Mislim da politički u ovom trenutku nema značajnijeg pitanja od depolitizacije. Bilo da govorimo o školskom ili celom državnom sistemu, javnoj upravi, ona mora biti depolitizovana. Svako od nas ima pravo na politički stav, ali taj stav ne može da bude osnov za bilo kakvo proganjanje ili bilo kakvo nejednako postupanje, neprodužavanje ugovora ili nečega drugog - rekao je on za K1 TV.

Govoreći o obrazovanju, Antonijević je naveo da instituciji koju vodi stižu pritužbe nastavnika iz škola kojima nisu obnovljeni ugovori i ocenio da posledice odluka o neprodužavanju ugovora zbog političkog stava oseća i obrazovni sistem, koji, kako je naveo, ostaje bez iskusnih ljudi.

Naveo je da zaštita od diskriminacije obuhvata i slučajeve onih kojima okolina pripisuje političko opredeljenje, bez obzira na to da li ga zaista imaju.

- Mi štitimo od diskriminacije po ličnim svojstvima i po pretpostavljenim ličnim svojstvima. Ako ja pretpostavim da vi imate bilo koje lično svojstvo i zbog toga vas diskriminišem, takođe sam odgovoran, bez obzira na to da li vi to svojstvo imate - istakao je Antonijević.

Najavio je da će Poverenik pripremiti poseban izveštaj za Narodnu skupštinu o diskriminaciji na osnovu političkog ubeđenja i sindikalnog organizovanja, sa ciljem da se kroz konkretne predmete pokaže kako diskriminacija izgleda u praksi i šta treba promeniti.

- Veliki broj pritužbi dobijamo upravo zbog diskriminacije po osnovu sindikalne pripadnosti. Razgovaramo sa sindikatima, pre nekoliko dana imali smo zaista dobre razgovore o tome da motivišemo one koji su bili diskriminisani da pokreću postupke i da podnose pritužbe - naveo je on i naglasio da zaštita mora da važi bez obzira na to ko je na vlasti.

Govoreći o položaju stranih radnika i zaštiti od radne eksploatacije, ukazao je da, iako Srbija ima sve veće potrebe za radnom snagom, zapošljavanje ljudi iz drugih zemalja ne sme da bude razlog da se smanjuju zarade.

- U Nemačkoj ne možete snižavati cenu rada zato što vam radi neko ko je došao iz migracija i tu praksu Srbija treba polako da uvodi - rekao je Antonijević.

Na pitanje kako Poverenik može da reaguje kada su napadi na pojedince organizovani na društvenim mrežama, Antonijević je rekao da se i u takvim slučajevima može postupati po pritužbama jer se može utvrditi odakle dolaze ti napadi i da li su organizovani.

Govoreći o saradnji sa kompanijom Meta i TikTok, Antonijević je naveo da oni za svake izbore imaju tim koji se time bavi, kao i da prave analizu onoga što se dešava kako bi sklonili bilo kakvo ometanje izbornog procesa.

- Kada je reč o govoru mržnje, on se mora uklanjati sa društvenih mreža i upravo zato je dobro da imamo direktnu komunikaciju sa ovim kompanijama - istakao je on.

Antonijević je dodao da je neophodno da se Krivični zakonik dopuni u oblasti osvetničke pornografije i naveo da je institucija Poverenika uputila tu preporuku.

(Tanjug)

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