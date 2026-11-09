DRŽAVA OTVARA KASU ZA POLJOPRIVREDNIKE: Subvencije, premije i krediti, evo ko može do novca i do kada

POLjOPRIVREDNICIMA u Srbiji trenutno su dostupna dva republička javna poziva – za premiju za mleko za treći kvartal i za subvencionisane kredite.

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Pored toga, kalendar Ministarstva poljoprivrede za 2026. godinu predviđa još nekoliko programa podrške do kraja godine, među kojima su podsticaji za nabavku mehanizacije, podizanje višegodišnjih zasada i organsku proizvodnju.

Šta je trenutno otvoreno?

Proizvođači kravljeg, ovčijeg i kozjeg mleka mogu da se prijave za premiju za treći kvartal 2026. godine, koja iznosi 19 dinara po litru.

Podsticaj se odnosi na sirovo mleko proizvedeno i isporučeno od 1. jula do 30. septembra, a zahtevi se podnose preko sistema eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Rok za prijavu je 19. novembar 2026. godine.

Pravo na premiju imaju pravna lica, preduzetnici i nosioci porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji su obnovili registraciju za 2026. godinu.

Otvoren je i drugi javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima, za koji se zahtevi podnose do 2. decembra 2026. godine, preko poslovnih banaka koje imaju ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede.

Krediti su namenjeni finansiranju stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, kao i nabavci poljoprivredne mehanizacije i opreme, hrane za životinje, kvalitetnih priplodnih junica i krava, semena, sadnog materijala i sredstava za zaštitu bilja, u skladu sa propisanim uslovima.

Kamatna stopa iznosi tri odsto godišnje za većinu korisnika, jedan odsto za mlade poljoprivrednike do 40 godina, žene i nosioce gazdinstava u područjima sa otežanim uslovima rada, kao i za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i krava starosti do pet godina. Za nabavku đubriva predviđena je kamata od nula odsto.

Maksimalni iznos kredita je šest miliona dinara za fizička lica i preduzetnike, odnosno 18 miliona dinara za pravna lica. Rok otplate je do tri godine, odnosno do pet godina za pojedine namene. Krediti se odobravaju bez novčanog depozita kao sredstva obezbeđenja, uz mogućnost grejs perioda u skladu sa pravilnikom.

Za realizaciju ovog javnog poziva opredeljeno je ukupno 100 miliona dinara. Zahtevi se obrađuju prema redosledu prijema kompletne dokumentacije u banci, zbog čega postoji mogućnost da prijavljivanje bude obustavljeno i pre 2. decembra, ukoliko se sredstva ranije utroše.

Koje subvencije država planira do kraja godine?

Prema kalendaru javnih poziva Ministarstva poljoprivrede za 2026. godinu, tokom novembra i decembra planirano je raspisivanje još nekoliko mera podrške:

- Podizanje višegodišnjih zasada: podsticaji za podizanje zasada voća i vinove loze.

- Rasadničarska proizvodnja: podrška proizvođačima koji se bave proizvodnjom sadnog materijala.

- Genetički resursi: podsticaji za očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa.

- Organska proizvodnja: podsticaji za organsku biljnu i stočarsku proizvodnju.

- Stočarstvo: podsticaji za nabavku kvalitetnih priplodnih grla.

- Osiguranje u poljoprivredi: podrška za osiguranje poljoprivredne proizvodnje.

- Mehanizacija i oprema: investicioni podsticaji za nabavku mašina i opreme u primarnoj biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

- Vinarstvo i jaka alkoholna pića: podsticaji za investicije u izgradnju i opremanje objekata u ovim sektorima.

Navedene mere deo su godišnjeg kalendara Ministarstva, koji za pojedine pozive predviđa period oktobar–novembar, a za investicione mere u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, vinarstvu i sektoru jakih alkoholnih pića period novembar–decembar.

Važno je naglasiti da su ovo planirani termini, odnosno da neki od navedenih konkursa još nisu raspisani.

Konkretni rokovi, iznosi podsticaja, uslovi i način prijavljivanja biće poznati kada Ministarstvo objavi pojedinačne javne pozive, piše Juronjuz.

Poljoprivrednici aktuelne konkurse, uslove i potrebnu dokumentaciju mogu da prate na zvaničnom sajtu Uprave za agrarna plaćanja i portalu ePodsticaji.

(BizPortal)

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