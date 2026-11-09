Ekonomija

SKOČILA POTRAŽNJA ZA GLAVICAMA: Za bure kupusa i do 3.000 dinara

Gorana Novaković

09. 11. 2026. u 14:36

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SARMA i podvarak neizostavna su jela na zimskoj trpezi, a najbolja su kada se prave od domaćeg kiselog kupusa. Mnoga domaćinstva, naročito ona koja se spremaju za slavske dane, uveliko nabavljaju sveži kupus, kako bi ga složila u burad i ukiselila. To je jedan od razloga što je potražnja za zelenim glavicama na beogradskom kvantašu skočila za skoro 50 odsto.

СКОЧИЛА ПОТРАЖЊА ЗА ГЛАВИЦАМА: За буре купуса и до 3.000 динара

Foto: Peter Togel / Alamy / Profimedia

Na tezgama širom Srbije veliki je raspon cena. Za domaćinstva koja planiraju da ukisele veće količine, razlika od nekoliko desetina dinara po kilogramu može značajno da utiče na konačni trošak. Za 30 kilograma kupusa, u zavisnosti od cene po kojoj je kupljen, trebalo bi izdvojiti od oko 1.200 do 3.000 dinara, bez troškova soli i ostalih dodataka.

Spreman proizvod

ZA one koji nemaju vremena ili prostora za pripremu hrane za zimske mesece, rešenje je kupovina već ukiseljenog kupusa. Na pijacama se kilogram prodaje po ceni od 200 do 350 dinara. U trgovinskim lancima kiseli kupus u listovima košta oko 300 dinara za kilogram, a ribanac 115 do 250.

Najskuplje glavice su na pojedinim zelenim pijacama u Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Nišu gde kilogram košta i do 100 dinara. U Vranju, Kragujevcu, Kraljevu i Kikindi kupus se prodaje za oko 80 dinara. Na tezgama u Čačku, Užicu i Zrenjaninu građani ga pazare za oko 60 dinara. Savet je da se kupuje na kvantaškim pijacama, jer su tamo cene uvek niže. Tako na beogradskoj Veletržnici kilogram kupusa košta od 40 do 50 dinara, što je upola jeftinije nego na pojedinim zelenim pijacama u prestonici. U trgovinskim lancima širom Srbije kilogram se prodaje od 50 do 77 dinara.

- Još nisam ukiselila kupus, ali u narednim danima idem u nabavku - kaže nam penzionerka Stana K. iz Beograda. - Godinama unazad kupujem na kvantaškoj pijaci. Najbliža mi je, ali je i najpovoljnija. U kući imam bure od 60 litara, i tu stane oko 28 kilograma kupusa. Možda zvuči da je to mnogo, ali sve potrošim tokom zime. Moja deca vole podvarak i sarmu, a salatu od kiselog kupusa skoro svakodnevno spremam. Znači mi mnogo da imam kupus u buretu.

Posebno je tražen kupus namenjen kiseljenju, a među potrošačima koji vode računa o kvalitetu i poreklu proizvoda, interesovanje postoji i za domaće sorte. U Futogu, poznatom po proizvodnji futoškog kupusa, glavica se prodaje po ceni od oko 100 dinara. Proizvođači ističu da su zbog ovogodišnje suše prinosi izuzetno niski, ali da je kvalitet kupusa koji je stigao na tržište dobar. Kupcima se savetuje da prilikom kupovine za kiseljenje obrate pažnju na čvrstinu glavice, debljinu listova i sortu, jer od toga zavise i kvalitet i ukus zimnice.

Potrošači imaju dilemu kako da na pijaci ili u prodavnici prepoznaju pravi futoški kupus. Stručnjaci kažu da ove autentične glavice imaju svetlozelenu boju i tanke, nežne listove. Navode i da se često u supermarketima nude neoriginalne sorte ili već narendan kupus, takozvani ribanac, koji ne poseduje karakteristike pravog futoškog, pa građani treba da budu oprezni.

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