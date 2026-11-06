HITNO SE OGLASILA NBS! Kurs dinara je stabilan, finansijski sistem nije ugrožen

NARODNA banka Srbije saopštila je da je kurs dinara stabilan i da finansijski sistem nije ugrožen.

Foto: Z. Jovanović

Centralna banka navodi da svakodnevno i neposredno nadzire poslovanje Banke Poštanska štedionica, koja uredno izvršava sve obaveze prema klijentima, dok se isplata penzija i drugih primanja iz budžeta odvija u redovnim rokovima.

NBS je u saopštenju od 6. novembra istakla da preduzima mere za očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti, pouzdano funkcionisanje platnih sistema i zaštitu korisnika finansijskih usluga.

- U tome imamo punu saradnju finansijskih institucija, a posebno banaka, koje svojim profesionalnim i odgovornim postupanjem doprinose sigurnosti i stabilnosti finansijskog sistema - navodi se u saopštenju.

NBS svakodnevno nadzire Poštansku štedionicu

Centralna banka saopštila je da svakodnevno i neposredno nadzire poslovanje Banke Poštanska štedionica i da preduzetim merama garantuje sigurnost njenog poslovanja sa građanima i privredom.

- Banka Poštanska štedionica uredno izvršava sve obaveze prema klijentima, a isplata penzija i drugih primanja iz budžeta Republike Srbije se izvršava i biće izvršavana u redovnim rokovima - poručila je NBS.

Dodaje se da bankama na raspolaganju stoje sve mere podrške likvidnosti, kako bi se podržalo normalno funkcionisanje finansijskog sistema.

Povećana tražnja za devizama, NBS održava stabilnost kursa

NBS je potvrdila da postoji povećana tražnja za devizama, prvenstveno među građanima, i navela da stabilnost deviznog kursa održava upotrebom deviznih rezervi.

Te rezerve su, prema oceni centralne banke, visoke mereno svim kriterijumima.

- Održavamo stabilnost deviznog kursa i nastavićemo tako da radimo - ističe NBS.

Centralna banka navodi i da je u direktnom kontaktu sa bankama i ovlašćenim menjačima kako bi podržala nesmetani protok strane gotovine i snabdevanje građana koji za njom imaju pojačanu tražnju.

Dnevno u proseku 1,1 milion plaćanja

Platni sistemi funkcionišu stabilno, a banke i drugi pružaoci platnih usluga mogu nesmetano da pružaju usluge građanima i privredi, saopštila je NBS.

U poslednjih deset dana prosečan dnevni broj transakcija izvršenih u RTGS, Kliring i IPS platnim sistemima NBS iznosio je 1,1 milion plaćanja, što odgovara dnevnom proseku u prvih devet meseci ove godine.

- Veoma je važno da svi deluju sa istim ciljem – očuvanja stabilnosti naše zemlje i u interesu građana - zaključuje se u saopštenju.

(Blic Biznis)

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