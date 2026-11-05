Novakov dželat se ne zaustavlja! Preokretom do najvećeg uspeha u karijeri!
Australijski teniser Rinki Hidžikata plasirao se u četvrtfinale masters turnira u Parizu, pošto je danas u osmini finala pobedio Argentinca Tomasa Martina Ečeverija rezultatom 2:1 (po setovima 2:6, 6:3, 7:5).
Meč je trajao dva sata i devet minuta. Ečeveri je 31. teniser sveta, dok je dželat Novaka Đokovića trenutno 83. na ATP listi.
Kao i u duelu protiv Srbina, Australijanac je izgubio prvi set, u kome je izdominirao Argentinac.
Ečeveri je napravio dva brejka u uvodnom periodu, ali je Australijanac u naredna dva seta po jednom oduzeo servis protivniku i tako prošao među osam najboljih na poslednjem mastersu u sezoni.
Hidžikata će u četvrtinalu igrati protiv pobednika meča između Lorenca Muzetija i Luke van Eša. Ulazak među osam na Mastersu u Parizu mu je najbolji rezultat karijere u francuskoj prestonici.
Plasman u četvrtfinale ranije danas izborili su još i Ben Šelton i Tomi Pol.
Masters turnir u Parizu igra se za nagradni fond od 6.309.095 evra.
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