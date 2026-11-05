Novakov dželat se ne zaustavlja! Preokretom do najvećeg uspeha u karijeri!

Australijski teniser Rinki Hidžikata plasirao se u četvrtfinale masters turnira u Parizu, pošto je danas u osmini finala pobedio Argentinca Tomasa Martina Ečeverija rezultatom 2:1 (po setovima 2:6, 6:3, 7:5).

AP Photo/Teresa Suarez

Meč je trajao dva sata i devet minuta. Ečeveri je 31. teniser sveta, dok je dželat Novaka Đokovića trenutno 83. na ATP listi.

Kao i u duelu protiv Srbina, Australijanac je izgubio prvi set, u kome je izdominirao Argentinac.

Ečeveri je napravio dva brejka u uvodnom periodu, ali je Australijanac u naredna dva seta po jednom oduzeo servis protivniku i tako prošao među osam najboljih na poslednjem mastersu u sezoni.

AP Photo/Seth Wenig

Hidžikata će u četvrtinalu igrati protiv pobednika meča između Lorenca Muzetija i Luke van Eša. Ulazak među osam na Mastersu u Parizu mu je najbolji rezultat karijere u francuskoj prestonici.

Plasman u četvrtfinale ranije danas izborili su još i Ben Šelton i Tomi Pol.

Masters turnir u Parizu igra se za nagradni fond od 6.309.095 evra.

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