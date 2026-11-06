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ŽELELI DA UPLAŠE RODITELJE I ISPRATE INTERNET IZAZOV: Deca stavljala igle, eksere i žice u slatkiše (FOTO)

Jelena Ždralić

06. 11. 2026. u 16:09

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NAKON proslava Noći veštica, u Nemačkoj i nekoliko austrijskih saveznih pokrajina pojavili su se izveštaji o pronalaženju metalnih predmeta u slatkišima.

ЖЕЛЕЛИ ДА УПЛАШЕ РОДИТЕЉЕ И ИСПРАТЕ ИНТЕРНЕТ ИЗАЗОВ: Деца стављала игле, ексере и жице у слаткише (ФОТО)

Foto: Printskrin/Polizei Hannover/dpa/picture alliance

Policijska istraga je otkrila da su, u nekoliko slučajeva, sama deca stavljala igle i druge oštre predmete u slatkiše.

Neki su to učinili kako bi uplašili svoje roditelje, dok je u jednom slučaju motiv bio internet izazov osmišljen s ciljem obmanjivanja policije.

Ova saznanja usledila su nakon niza prijava iz Austrije, Nemačke i Mađarske, gde su roditelji i deca pronalazili igle, eksere, šrafove i komade žice u slatkišima.

Austrijskoj policiji prijavljen je ukupno 21 slučaj, od kojih su četiri u međuvremenu rasvetljena.

Dva slučaja dogodila su se u Štajerskoj, jedan u Beču, a jedan u Gornjoj Austriji.

Istražitelji su utvrdili da su u tri od ovih slučajeva deca pokušala da uplaše svoje roditelje, dok je četvrti bio povezan sa internet izazovom.

U Beču je četrnaestogodišnja devojčica prijavljena nadležnim organima zbog lažnog prijavljivanja krivičnog dela, ona je priznala da je sama stavila strani predmet u slatkiš, potvrdio je portparol policije.

Ipak, policija napominje da se na osnovu ova četiri slučaja ne može zaključiti da su i sve ostale prijave izmišljene.

Istrage o preostalim slučajevima su i dalje u toku. Izveštaji o pronalaženju opasnih predmeta u slatkišima stigli su i iz nekoliko nemačkih pokrajina.

U mestu Bremerverde, devetogodišnja devojčica povredila je jezik dok je jela čokoladicu u kojoj se nalazila igla dugačka pet centimetara.

Foto: Serkan Senturk/Zuma Press/Profimedia

Mađarska policija takođe istražuje slične incidente.

U gradu Đemre i okolini, u slatkišima prikupljenim tokom proslave Noći veštica pronađeni su ekseri, šrafovi i komadi žice.

Među prijavljenim slučajevima je i onaj u kojem je jedna devojčica dobila karamelu u čijem se omotu nalazio ekser.

Ona je primetila oštar predmet pre nego što je pojela slatkiš, tako da nije povređena.

Podsećanja radi, slučajevi su prijavljeni u nekoliko nemačkih saveznih pokrajina, od Bavarske na jugoistoku do Donje Saksonije na severu.

U Bremerverdeu, zapadno od Hamburga, devetogodišnja devojčica povredila je jezik dok je jela čokoladicu.

Foto: Printskrin

U njoj je naknadno pronađena igla duga pet centimetara.

Austrijski ministar unutrašnjih poslova, Gerhard Karner, osudio je ove incidente, nazvavši ih kukavičkim, zlonamernim, a u pojedinim slučajevima i opasnim po život.

Policija je saopštila da su istrage u toku u četiri savezne pokrajine.

U oblasti Amštetena, istočno od Linca, desetogodišnja devojčica zadobila je lakše povrede usta nakon što je zagrizla malu čokoladicu.

Guvernerka Donje Austrije, Johana Mikl-Lajtner, izjavila je da počinioci moraju odgovarati.

(Index.HR)

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