ŽELELI DA UPLAŠE RODITELJE I ISPRATE INTERNET IZAZOV: Deca stavljala igle, eksere i žice u slatkiše (FOTO)
NAKON proslava Noći veštica, u Nemačkoj i nekoliko austrijskih saveznih pokrajina pojavili su se izveštaji o pronalaženju metalnih predmeta u slatkišima.
Policijska istraga je otkrila da su, u nekoliko slučajeva, sama deca stavljala igle i druge oštre predmete u slatkiše.
Neki su to učinili kako bi uplašili svoje roditelje, dok je u jednom slučaju motiv bio internet izazov osmišljen s ciljem obmanjivanja policije.
Ova saznanja usledila su nakon niza prijava iz Austrije, Nemačke i Mađarske, gde su roditelji i deca pronalazili igle, eksere, šrafove i komade žice u slatkišima.
Austrijskoj policiji prijavljen je ukupno 21 slučaj, od kojih su četiri u međuvremenu rasvetljena.
Dva slučaja dogodila su se u Štajerskoj, jedan u Beču, a jedan u Gornjoj Austriji.
Istražitelji su utvrdili da su u tri od ovih slučajeva deca pokušala da uplaše svoje roditelje, dok je četvrti bio povezan sa internet izazovom.
U Beču je četrnaestogodišnja devojčica prijavljena nadležnim organima zbog lažnog prijavljivanja krivičnog dela, ona je priznala da je sama stavila strani predmet u slatkiš, potvrdio je portparol policije.
Ipak, policija napominje da se na osnovu ova četiri slučaja ne može zaključiti da su i sve ostale prijave izmišljene.
Istrage o preostalim slučajevima su i dalje u toku. Izveštaji o pronalaženju opasnih predmeta u slatkišima stigli su i iz nekoliko nemačkih pokrajina.
U mestu Bremerverde, devetogodišnja devojčica povredila je jezik dok je jela čokoladicu u kojoj se nalazila igla dugačka pet centimetara.
Mađarska policija takođe istražuje slične incidente.
U gradu Đemre i okolini, u slatkišima prikupljenim tokom proslave Noći veštica pronađeni su ekseri, šrafovi i komadi žice.
Među prijavljenim slučajevima je i onaj u kojem je jedna devojčica dobila karamelu u čijem se omotu nalazio ekser.
Ona je primetila oštar predmet pre nego što je pojela slatkiš, tako da nije povređena.
Podsećanja radi, slučajevi su prijavljeni u nekoliko nemačkih saveznih pokrajina, od Bavarske na jugoistoku do Donje Saksonije na severu.
U Bremerverdeu, zapadno od Hamburga, devetogodišnja devojčica povredila je jezik dok je jela čokoladicu.
U njoj je naknadno pronađena igla duga pet centimetara.
Austrijski ministar unutrašnjih poslova, Gerhard Karner, osudio je ove incidente, nazvavši ih kukavičkim, zlonamernim, a u pojedinim slučajevima i opasnim po život.
Policija je saopštila da su istrage u toku u četiri savezne pokrajine.
U oblasti Amštetena, istočno od Linca, desetogodišnja devojčica zadobila je lakše povrede usta nakon što je zagrizla malu čokoladicu.
Guvernerka Donje Austrije, Johana Mikl-Lajtner, izjavila je da počinioci moraju odgovarati.
(Index.HR)
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