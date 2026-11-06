DEO ZAPOSLENIH NA RTS-U TRAŽI SMENU BORIVOJA USKOKOVIĆA: Promena političkih okolnosti nikome ne daje pravo da preskače proveru činjenica

DEO zaposlenih u Radio-televiziji Srbije javno se ograđuje od uređivačke politike Informativnog programa prethodnih dana, a njihovo saopštenje prenosimo u celosti.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Naše ćutanje nije saglasnost da se javni servis koristi za političke obračune. Promene su u početku delovale ohrabrujuće i budile nadu da će profesionalni standardi imati prednost nad političkim interesima. Vrlo brzo, međutim, način uređivanja programa ostavio je porazan utisak - RTS se tretira kao politički plen.

Poseban povod za naše obraćanje jesu intervju Milana Srdića sa Vukom Cvijićem i prilog o napadima na novinare, koji je pripremila Miljana Vranić. Gledalac mora jasno da zna šta je dokumentovana činjenica, šta optužba, šta pretpostavka, a šta politička ocena sagovornika.

Ozbiljnost optužbi zahteva ozbiljnost novinarskih pitanja. Gostovanje u Dnevniku ne sme da bude oslobođeno provere samo zato što se stavovi sagovornika uklapaju u trenutni urednički pravac. Dnevnik ne sme da postane prostor za optuživanje bez preispitivanja.

Nedopustivo je da se govori o ugroženosti novinara, a prećutkuju napadi na ekipe sopstvene kuće. Na Autokomandi su naše kolege bile opkoljene i onemogućene da rade, a skup su napustile uz pomoć policije. Ekipe su i fizički i verbalno napadane i na drugim protestima u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu. Napadani su i zaposleni ove kuće prilikom ulaska u zgradu.

Da li njihova bezbednost danas manje vredi zato što se njihovo iskustvo ne uklapa u poželjnu političku sliku? Ko je odlučio da iskustvo naših kolega nije vredno pomena? Po kom uredničkom kriterijumu se bira čija će ugroženost biti vidljiva, a čija prećutana?

Osuđujemo svaki napad na novinare. Upravo zato ne prihvatamo solidarnost koja zavisi od toga ko je napadač, a ko napadnuti.

Podrška studentskim protestima, kao i svako drugo lično političko opredeljenje zaposlenih, ne daje nikome mandat da program javnog servisa koristi za obračun sa političkim protivnicima. Isto važi za podršku bivšoj, sadašnjoj ili bilo kojoj budućoj vlasti. Lično uverenje NIJE urednički kriterijum. Politička bliskost NIJE dokaz verodostojnosti, kao što političko neslaganje NIJE dokaz krivice.

Svaki pokušaj da se program RTS-a pretvori u sredstvo političke osvete smatramo zloupotrebom javnog servisa. Promena političkih okolnosti nikome ne daje pravo da preskače proveru činjenica, zanemaruje odgovor prozvanih ili kolektivno pripisuje odgovornost.

Zahtevamo javno obrazloženje spornih uredničkih odluka, predstavljanje izostavljenih činjenica i jednake profesionalne kriterijume prema svim političkim akterima.

Građani plaćaju javni servis. Niko nije dobio mandat da ga pretvori u sredstvo osvete. Na to NE pristajemo.

Zbog svega navedenog, zahtevamo smenu vršioca dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Borivoja Uskokovića, jer smatramo da nije sposoban da obezbedi uređivanje programa u skladu sa profesionalnim standardima i odgovornošću javnog servisa prema svim građanima.

Deo zaposlenih Radio-televizije Srbije