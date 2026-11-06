Ona je fudbalerka sa najmoćnijim tetovažama (FOTO)

Kod Džastin nije samo fudbal u prvom planu...

Foto: Instagram/justyelly

Engleski ženski fudbal ima sve više zanimljivih ličnosti, a jedna od njih je i golmanka Džastin Eliot, koja pored karijere između stativa pažnju privlači i svojim izgledom i objavama na društvenim mrežama.

Eliotova je tokom dosadašnje karijere branila za nekoliko engleskih klubova – Blekburn Rovers, Mančester junajted, Preston Nort End, Čorli i Akkrington Stenli, a u sezoni 2026/27 pridružila se Salford Siti ženama.

Iza nje je dug fudbalski put. Kako je otkrila, fudbalom se bavi oko 18 godina. Počela je još kao devojčica u Blekburnu, u uzrastu do deset godina, a ljubav prema golmanskom poslu razvila se i zahvaljujući porodici.

Zanimljivo je da su i njene dve sestre golmanke! Upravo je to, kako je ispričala, dodatno učvrstilo njenu vezu sa ovom pozicijom. Posebno mesto u njenoj priči ima i otac, koji je godinama prati na utakmicama. Eliotova je otkrila da je propustio samo jedan njen meč, i to zbog obavezne izolacije tokom pandemije koronavirusa.

Kada je reč o fudbalskim uzorima, njen izbor je Alison Beker. Posebno je impresionirana njegovim odbranama u situacijama jedan na jedan.

Ipak, ono što je izdvaja u odnosu na klasičnu fudbalsku priču jeste i njen život van terena. Na društvenim mrežama deli fotografije i snimke koji prikazuju drugačiju stranu njenog života, a pažnju privlače i tetovaže koje se mogu videti na pojedinim objavama.

Njene fotografije i sadržaj na TikToku pokazuju da ne gradi imidž isključivo na fudbalu. Sport, trening, svakodnevni život i lični stil deo su sadržaja kojim komunicira sa pratiocima.

Sam pogled na njene društvene mreže jasno pokazuje da Džastin uživa u tome da svojim atraktivnim izgledom puni novinske stranice medija.