NALED SPROVEO ANALIZU: Nedovoljno iskorišćen izvozni potencijal smrznutog bobičastog voća na tržištu EU

ZA smrznute maline, kupine i drugo bobičasto voće iz Srbije postoji dodatni izvozni potencijal od 90 miliona dolara, za gume za putničke automobile 75 miliona, a za lekove 60 miliona dolara, pokazala je analiza efekata globalnih trgovinskih kretanja na izvoz Srbije.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Ovu analizu je sproveo NALED, uz podršku Vlade Švedske, u okviru projekta „Efikasnije javne nabavke i održivi lanci snabdevanja za unapređenje konkurentnosti“.

Analiza je rađena sa ciljem da identifikuje proizvode i tržišta sa prostorom za rast, ali i sektore posebno izložene promenama u međunarodnoj trgovini. Među proizvodima sa značajnim neiskorišćenim potencijalom izdvajaju se i hleb, peciva, kolači i keks, gde ima prostora za dodatnih 40 miliona dolara izvoza na svetsko tržište. Slede sveže višnje i trešnje sa 33 miliona i ostali drveni nameštaj sa 32 miliona dolara.

Pored globalnog potencijala, analiza posebno razmatra mogućnosti za rast izvoza na tržištu EU, na kome za smrznute maline i kupine postoji dodatni procenjeni potencijal od 55 miliona dolara. Konsultant NALED-a Radovan Kastratović je istakao da bi se procenjeni potencijal ostvario do 2030. godine, kompanijama je neophodno obezbediti jednostavniji pristup informacijama o carinskim procedurama, potrebnim sertifikatima i zahtevima održivosti.

- Za izlazak na udaljena tržišta, posebno za proizvode visoke vrednosti poput smrznutih malina, predlažemo namensku podršku za sertifikaciju i sufinansiranje zakupa skladišnih kapaciteta u ključnim logističkim centrima. Time bismo malim i srednjim preduzećima olakšali pripremu za izvoz i plasman robe do novih kupaca - rekao je on na konferenciji „Međunarodna ekonomska pozicija Srbije – MEPS 2026 - objavila je Politika.

(AgroFin)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.