Glumica za odrasle izazvala haos u redovima bivšeg šampiona

Navijači besni...

Foto: Instagram/theevaelfie

Nekadašnji šampion Engleske iz 2016. godine, Lester siti, ponovo je u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog dešavanja na terenu. Razlog je saradnja glavnog sponzora kluba sa ruskom glumicom filmova za odrasle Evom Elfi, koja je izazvala veliko nezadovoljstvo među navijačima.

Kompanija "BC Game", koja se od 2024. godine nalazi na prednjoj strani dresa Lestera, objavila je da je angažovala Evu Elfie za globalnu ambasadorku svog brenda. Reč je o ruskoj kreatorki sadržaja, koja ima više od 4,8 miliona pratilaca na Instagramu i koja je poznata i po radu u industriji filmova za odrasle.

Ovakav potez nije naišao na odobravanje pristalica engleskog kluba. Najglasniji u protestima bio je navijački pokret „Foxes Trust“, koji se i ranije protivio saradnji sa kompanijom iz industrije klađenja.

U saopštenju su posebno istakli da je Lester, prihvatanjem sponzorstva kompanije za kockanje, već počeo da se udaljava od vrednosti koje je godinama predstavljao.

- I kockanje i pornografija mogu imati razorne posledice po živote ljudi, posebno mladih. Ovakva partnerstva približavaju ta dva sveta široj publici i, samim tim, direktno ih povezuju sa Lester sitijem. Da li je ovo naš novi identitet? – navodi se u poruci navijačkog udruženja.

Nezadovoljstvo je otišlo toliko daleko da je „Foxes Trust“ pozvao pristalice da prilikom kupovine klupskih dresova biraju one bez logotipa kompanije "BC Game."

Zbog čitave situacije oglasio se i sam klub, koji očigledno nije ostao ravnodušan na reakcije svojih navijača.

- Fudbalski klub Lester siti prepoznaje zabrinutost zbog nedavnih dešavanja u vezi sa našim glavnim partnerom, kompanijom BC Game. Direktno smo im preneli svoje primedbe i nastavljamo razgovore sa kompanijom kako bismo pronašli rešenje koje će biti prihvatljivo za obe strane – poručili su iz kluba.