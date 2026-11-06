GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute priznao je da je dogovor između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o isporukama dizel-goriva izazvao paniku među evropskim saveznicima SAD, ali je podsetio da i sama Evropa nastavlja da kupuje ruski prirodni tečni gas u znatno većim količinama, pišu mediji, pozivajući se Ruteove izjave za holandske medije.

Foto: AP Photo/Hussein Malla

- Objava o postizanju dogovora izazvala je paniku. To mi je jasno, i sam sam bio iznenađen, ali Evropa je ove godine uvezla ogromne količine prirodnog tečnog gasa iz Rusije, znatno veće od onih koje će ikada biti isporučene na osnovu ovog dogovora o dizel-gorivu. Ni Evropa nije svetica - rekao je Rute.

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, postigli su 9. oktobra dogovor o isporukama ruskog dizel-goriva na svetsko tržište.

Usled energetskih poteškoća u Sjedinjenim Državama i rasta cena goriva, ovaj dogovor izazvao je oštre kritike evropskih saveznika Vašingtona.

Evropska unija je nakon početka sukoba u Ukrajini uvela opsežna ograničenja na ruske energente, ali se uvoz ruskog prirodnog tečnog gasa nastavlja.

Moskva je više puta saopštila da sankciona ograničenja nanose štetu samim zemljama Evropske unije.

Ranije danas američki predsednik je izjavio da se sastao sa specijalnim izaslanikom ruskog predsednika Kirilom Dmitrijevim.

On je najavio veliki sporazum kojim će se završiti ukrajinski sukob, a koji bi mogao da obuhvati celu Evropu.

(Sputnjik)