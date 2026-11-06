ŠEŠELJ NAJAVIO BORBU DO ZADNJEG DAHA: Brinem za budućnost celog srpskog naroda, ja sam se naživeo

NEĆE smeti niko da prizna, ni "genocid" u Srebrenici, ni "nezavisnost" tzv. Kosova, smatra predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

Foto: N. Skenderija

- Ja sam ubeđen da to Srbi neće priznati, da neće smeti ni blokaderska vlada da prizna, jer desiće se nešto strašno ako oni to priznaju. A naravno, ja brinem i za budućnost celog srpskog naroda, pa i svoje porodice. Lično nemam šta da brinem. Ja sam se naživeo, ušao sam u 73. godinu. Mnogi moji vršnjaci su odavno umrli ili poginuli na frontu. Ja evo još nisam. I dok dišem, boriću se za srpstvo, za istinu, za pravdu i nema u tome popuštanja nikakvog - do zadnjeg daha - kazao je Šešelj za Informer TV.

Dr Vojislav Šešelj: Neće to smeti niko da prizna, ni "genocid" u Srebrenici, ni "nezavisnost" Kosova. Ja sam ubeđen da to Srbi neće priznati, da neće smeti ni blokaderska vlada da prizna, jer desiće se nešto strašno ako oni to priznaju. A naravno, ja brinem i za budućnost celog srpskog naroda, pa i svoje porodice. Lično nemam šta da brinem. Ja sam se naživeo, ušao sam u 73. godinu. Mnogi moji vršnjaci su odavno umrli ili poginuli na frontu. Ja evo još nisam. I dok dišem, boriću se za srpstvo, za istinu, za pravdu i nema u tome popuštanja nikakvog - do zadnjeg daha. TV Informer, emisija "Info jutro", 3. novembar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) November 6, 2026

Upozorava da ga godina,a sude svaki čas za uvredu raznih dosmanlija.

- Sve kazne novčane jedna drugu sustižu, i sve to kad se nagomila, onda će morati da dođe do revizije. Pazite, mene neko uvredi da sam ratni zločinac, to nije ništa, a ako ja uzvratim: „Ti si ustaška kurva!“, e onda sam ja kriv, možete misliti. Pa valjda je teža uvreda ratni zločinac nego ustaška kurva. Kurva se samo okupa i ne poznaje joj se, a ratni zločinac ostaje večito ratni zločinac - kazao je Šešelj.

Dr Vojislav Šešelj: Mene evo sude svaki čas za uvredu raznih dosmanlija, i sve kazne novčane jedna drugu sustiže, i sve to kad se nagomila, onda će morati da dođe do revizije. Pazite, mene neko uvredi da sam ratni zločinac, to nije ništa, a ako ja uzvratim: „Ti si ustaška kurva!“, e onda sam ja kriv, možete misliti. Pa valjda je teža uvreda ratni zločinac nego ustaška kurva. Kurva se samo okupa i ne poznaje joj se, a ratni zločinac ostaje večito ratni zločinac. Jesam li u pravu? TV Informer, emisija "Info dan", 3. novembar 2026. — Srpski radikali (@srpski_radikali) November 5, 2026

Ipak, Šešelj je najavio da čeka prve poteze nove vlade.,

- Odmah ćemo znati na čemu smo - kazao je lider radikala.