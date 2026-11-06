Politika

ŠEŠELJ NAJAVIO BORBU DO ZADNJEG DAHA: Brinem za budućnost celog srpskog naroda, ja sam se naživeo

Чедо Четник

06. 11. 2026. u 16:02

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NEĆE smeti niko da prizna, ni "genocid" u Srebrenici, ni "nezavisnost" tzv. Kosova, smatra predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

ШЕШЕЉ НАЈАВИО БОРБУ ДО ЗАДЊЕГ ДАХА: Бринем за будућност целог српског народа, ја сам се наживео

Foto: N. Skenderija

- Ja sam ubeđen da to Srbi neće priznati, da neće smeti ni blokaderska vlada da prizna, jer desiće se nešto strašno ako oni to priznaju. A naravno, ja brinem i za budućnost celog srpskog naroda, pa i svoje porodice. Lično nemam šta da brinem. Ja sam se naživeo, ušao sam u 73. godinu. Mnogi moji vršnjaci su odavno umrli ili poginuli na frontu. Ja evo još nisam. I dok dišem, boriću se za srpstvo, za istinu, za pravdu i nema u tome popuštanja nikakvog - do zadnjeg daha - kazao je Šešelj za Informer TV.

Upozorava da ga godina,a sude svaki čas za uvredu raznih dosmanlija.

- Sve kazne novčane jedna drugu sustižu, i sve to kad se nagomila, onda će morati da dođe do revizije. Pazite, mene neko uvredi da sam ratni zločinac, to nije ništa, a ako ja uzvratim: „Ti si ustaška kurva!“, e onda sam ja kriv, možete misliti. Pa valjda je teža uvreda ratni zločinac nego ustaška kurva. Kurva se samo okupa i ne poznaje joj se, a ratni zločinac ostaje večito ratni zločinac - kazao je Šešelj.

Ipak, Šešelj je najavio da čeka prve poteze nove vlade.,

- Odmah ćemo znati na čemu smo - kazao je lider radikala.

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