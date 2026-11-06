"VELIKA AFERA U HRVATSKOJ" Marin Miletić: Maršavelski, koji je savetovao studentski pokret, mora odmah dati ostavku (VIDEO)
SABORSKI zastupnik Mosta Marin Miletić ukazao je na, kako kaže, veliku aferu u Hrvatskoj, koja je nastala kada se u javnosti saznalo da je Aleksandar Maršavelski, profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu i član Saveta za civilni nadzor bezbednosno-obaveštajnih agencija Republike Hrvatske, savetovao studente u Srbiji pod pseudonimom.
- Velika afera u Hrvatskoj. Lik koji je savetovao pod lažnim pseudonimom studentski pokret u Srbiji u njihovim izborima je član građanskog veća koje kontroliše obaveštajnu službu u Hrvatskoj. Ovo je ogromna afera tog čoveka. Aleksanadra Maršavelski mora odmah dati ostavku, mora ga država maći iz svih svojih tela. Ovo vam dovoljno govori koliko smo mi u banani - naveo je Miletić.
Aleksandar Maršavelski je profesor na Katedri za krivično pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta, a pod pseudonimom Prijatelj studenata mesecima je u beogradskom dnevniku Danas objavljivao pisma studenta u kojima ih je savetovao u borbi protiv režima bivšeg predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Pre nekoliko dana objavio je da je studente podsticao na političko delovanje, predlagao formiranje stručne vlade, otvaranje prema EU i savetovao da im na listi na bude radikalno desni intelektualac Milo Lompar.
Priznanje Maršavelskog o svojem političkom delovanju u Srbiji izazvalo je oštre reakcije dela hrvatske javnosti i političkih stranaka.
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