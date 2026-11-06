Zvanično: Zvezda potvrdila novo pojačanje posle meča sa Interom, Ilić se vratio na Marakanu

Da li je ovo treća sreća?

FOTO: FK Crvena zvezda

Vezni fudbaler Luka Ilić novo je pojačanje Crvene zvezde, sa kojom je potpisao ugovor do 2028. godine uz mogućnost produžetka saradnje, saopštio je danas srpski šampion.

Ilić, koji je već u dva navrata nosio crveno-beli dres, na „Marakanu“ stiže nakon epizode u španskom Real Ovijedu.

– Presrećan sam i mislim da je ovo velika čast. Nadam se da ću pružati što bolje partije. Bila je ovo laka odluka, čuo sam se sa upravom kluba, brzo smo se dogovorili i mislim da je to bila najbolja opcija – rekao je Ilić po promociji.

On je istakao da su ambicije Crvene zvezde uvek maksimalne, te da se nada uspesima na svim poljima.

– Zvezda uvek raste iz godine u godinu i treba da teži najvišim ciljevima, potrudićemo se da to i ostvarimo. Nadam se što većem broju golova, asistencija i, naravno, titula, što je najvažnije. Poručio bih navijačima da budu uvek uz nas, a mi ćemo im tu podršku vratiti na terenu – zaključio je novi-stari vezista crveno-belih.

Luka Ilić (25) je rođen u Nišu, a prošao je sve mlađe selekcije Crvene zvezde, u koju je stigao još u pionirskim danima. Nakon debija za prvi tim, 2018. godine je krenuo u inostranu karijeru, tokom koje je sa uspehom nastupao u Holandiji i Francuskoj. Nakon povratka među crveno-bele u sezoni 2024/25, proveo je kratak period u španskom Real Ovijedu, odakle se sada vratio u Ljutice Bogdana.