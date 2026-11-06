Srbija se priprema za Evropsko prvenstvo: Zoran Mirković objavio spisak mlade reprezentacije
MLADA reprezentacije nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo, na kome će biti jedan od domaćina.
Naredni rivali "orlića" biće Severna Makedonija, 12. novembra u Novom Sadu, i Poljska, 17. novembra u Španiji.
Selektor Zoran Mirković odredio je spisak fudbalera na koje računa za predstojeće mečeve.
Golmani: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Bogdan Matijašević (Novi Pazar), Vuk Draškić (OFK Beograd);
Odbrana: Veljsko Milosavljević (Bornmut), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Petar Petrović (Šturm Grac), Viktor Radojević (Montreal), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Uroš Tegeltija (Železničar);
Vezni red: Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Uroš Miladinović (Čukarički), Aleksa Kuljanin (Železničar), Nemanja Trifunović (Partizan), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Matija Stejpanović (Moreirense), Jovan Milosavljević (Malme);
Napad: Marko Lazetić (Noa), Jovan Milošević (Braga), Miloš Luković (Kajzerslautern).
Mlada reprezentacija Srbije (U21) okuplja se u ponedeljak u Novom Sadu, gde će boraviti do 12. novembra i utakmice sa Severnom Makedonijom na stadionu "Karađorđe". Potom, 13. novembra predstoji put u Španiju, gde će odmeriti snage sa selekcijom Poljske u mestu San Diego del Pinatar.
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