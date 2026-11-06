Srbija se priprema za Evropsko prvenstvo: Zoran Mirković objavio spisak mlade reprezentacije

MLADA reprezentacije nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo, na kome će biti jedan od domaćina.

FOTO: FSS

Naredni rivali "orlića" biće Severna Makedonija, 12. novembra u Novom Sadu, i Poljska, 17. novembra u Španiji.

Selektor Zoran Mirković odredio je spisak fudbalera na koje računa za predstojeće mečeve.

Golmani: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Bogdan Matijašević (Novi Pazar), Vuk Draškić (OFK Beograd);

Odbrana: Veljsko Milosavljević (Bornmut), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Petar Petrović (Šturm Grac), Viktor Radojević (Montreal), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Uroš Tegeltija (Železničar);

Vezni red: Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Uroš Miladinović (Čukarički), Aleksa Kuljanin (Železničar), Nemanja Trifunović (Partizan), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Matija Stejpanović (Moreirense), Jovan Milosavljević (Malme);

Napad: Marko Lazetić (Noa), Jovan Milošević (Braga), Miloš Luković (Kajzerslautern).

📋🇷🇸 | Selektor U-21 reprezentacije Srbije Zoran Mirković saopštio je spisak igrača na koje računa za prijateljske utakmice Orlića protiv vršnjaka iz Severne Makedonije i Poljske. 🇷🇸🆚🇲🇰 | 12. novembar 🇵🇱🆚🇷🇸 | 17. novembar https://t.co/H6VliCVyXN — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 6, 2026

Mlada reprezentacija Srbije (U21) okuplja se u ponedeljak u Novom Sadu, gde će boraviti do 12. novembra i utakmice sa Severnom Makedonijom na stadionu "Karađorđe". Potom, 13. novembra predstoji put u Španiju, gde će odmeriti snage sa selekcijom Poljske u mestu San Diego del Pinatar.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“