OD SETVE DO BERBE ZA MESEC DANA: Rotkvica odličan izbor za proivodnju u plastenicima tokom jeseni, zime i ranog proleća

ROTKVICA je jedna od najkraćih povrtarskih kultura po trajanju vegetacije, zbog čega može biti odličan izbor za proizvodnju u plastenicima tokom jeseni, zime i ranog proleća.

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Osim što ne zahteva mnogo prostora, rotkvica ima relativno skromne zahteve u odnosu na neke druge povrtarske vrste. Proizvođači mogu ostvariti brz obrt proizvodnje i iskoristiti prostor između dve glavne povrtarske kulture.

Ipak, za kvalitetne, sočne i ujednačene korenove potrebno je obratiti pažnju na nekoliko važnih faktora tokom proizvodnje.

Kada se seje rotkvica u plasteniku?

Rotkvica najbolje uspeva pri umerenim temperaturama, zbog čega je posebno pogodna za uzgoj u zaštićenim prostorima tokom hladnijeg dela godine. U plastenicima se može sejati tokom jeseni i zime, kao i u ranom proleću, zavisno od klimatskih uslova, mogućnosti provetravanja i eventualnog zagrevanja objekta.

Optimalna temperatura za rast i razvoj rotkvice uglavnom je između 10 i 18 °C. Seme može da klija i pri nižim temperaturama, ali je nicanje tada sporije. Pri previsokim temperaturama biljke mogu razvijati više lisne mase, dok korenovi postaju manje kvalitetni, vlaknasti ili skloni pucanju.

Za jesenju proizvodnju setva se može planirati krajem leta i tokom jeseni, dok se u proleće može početi sa setvom čim se u plasteniku uspostave povoljni uslovi.

U hladnijem periodu treba imati na umu da negrejani plastenik ne omogućava jednako brz rast kao objekat sa kontrolisanom temperaturom. Zbog toga se rok berbe prilagođava stvarnim uslovima proizvodnje.

Priprema zemljišta pre setve

Rotkvica zahteva rastresito, plodno i dobro drenirano zemljište. Najbolje rezultate daje na zemljištima koja omogućavaju ravnomeran razvoj korena, bez zbijenih slojeva i prepreka koje mogu uzrokovati deformacije.

Pre setve potrebno je ukloniti ostatke prethodne kulture, obaviti osnovnu obradu zemljišta i pripremiti površinski sloj tako da bude sitnomrvičaste strukture. Zemljište treba izravnati, jer neujednačena površina može dovesti do različite dubine setve, neujednačenog nicanja i neujednačene veličine korenova.

Pre zasnivanja proizvodnje preporučuje se analiza zemljišta, na osnovu koje se određuju potrebe za hranivima i eventualnim popravkama pH vrednosti.

Sveži stajnjak neposredno pre setve uglavnom nije dobar izbor jer može podstaći neujednačen razvoj korenova i pogoršati njihov kvalitet. Organska materija se, po pravilu, unosi ranije, kroz dobro pripremljeno i zrelo organsko đubrivo.

Razmak za ujednačene korenove

Rotkvica se uzgaja direktnom setvom na stalno mesto, bez proizvodnje rasada. Za komercijalnu proizvodnju važno je odabrati sortu koja odgovara godišnjem dobu, dužini dana i uslovima u plasteniku. Seme se može sejati u redove, uz prilagođavanje razmaka karakteristikama sorte i načinu proizvodnje.

U praksi se često koristi:

Razmak između redova od 10 do 15 cm.

Razmak između biljaka u redu od 3 do 5 cm.

Dubina setve od približno 1 do 2 cm.

Kod sitnijih sorti razmak može biti manji, dok krupnije sorte zahtevaju više prostora za pravilan razvoj korena.

Nakon setve potrebno je zemljište lagano poravnati i osigurati dobar kontakt semena sa zemljom. Ako je suvo, obavlja se blago navodnjavanje kako bi se obezbedili uslovi za ravnomerno klijanje. Previše duboka setva može usporiti nicanje, dok plitka u suvom zemljištu može dovesti do isušivanja semena.

Navodnjavanje rotkvice

Jedna od najvažnijih mera nege u proizvodnji rotkvice jeste održavanje ujednačene vlažnosti zemljišta. Ima kratak period vegetacije i brzo reaguje na nedostatak vode. Ako se zemljište naizmenično isušuje i prekomerno vlaži, korenovi mogu pucati, postati žilavi ili razvijati izraženiji ljut ukus.

Navodnjavanje treba prilagoditi temperaturi, strukturi zemljišta, fazi razvoja biljaka i količini prirodne vlage. Tokom klijanja i nicanja posebno je važno da površinski sloj zemljišta ne presuši. Nakon nicanja treba održavati ravnomernu vlažnost, ali izbegavati dugotrajno zadržavanje vode i zabarivanje.

U plastenicima je poželjno zalivati ujutru, kada je to moguće, jer se tako smanjuje rizik od dugotrajnog zadržavanja visoke vlažnosti tokom noći.

Ne preterivati sa azotom

Zbog kratke vegetacije, rotkvica zahteva dobro pripremljeno zemljište i pravovremenu dostupnost hraniva. Ipak, preterano đubrenje, naročito azotom, može biti kontraproduktivno. Previše azota može podstaći bujan razvoj lišća na račun korena, dok neuravnotežena ishrana može uticati na kvalitet i ujednačenost prinosa.

Osnovno đubrenje treba odrediti prema analizi zemljišta i planiranom prinosu. Ako je zemljište dobro snabdeveno hranivima, dodatna prihrana tokom kratke vegetacije možda neće biti potrebna. Kada postoji opravdana potreba, mogu se koristiti vodotopiva đubriva kroz sistem za navodnjavanje, uz prilagođavanje sastava i koncentracije stanju biljaka.

Folijarna prihrana nije obavezna mera u svakoj proizvodnji i ne može zameniti pravilnu ishranu preko korena. Treba je primenjivati samo kada postoji opravdan razlog i kada je sredstvo registrovano za takvu namenu.

Kontrola bolesti

Iako se rotkvica često uzgaja tokom hladnijeg perioda godine, plastenik se mora redovno provetravati kada to spoljašnje temperature dozvoljavaju. Visoka relativna vlažnost vazduha, kondenzacija na foliji i dugotrajno zadržavanje vlage na biljkama mogu pogodovati razvoju pojedinih bolesti. Zato je važno izbegavati preterano zalivanje, održavati odgovarajuću gustinu sklopa i redovno pratiti zdravstveno stanje biljaka.

Zašto je važno držati se plodoreda i u plasteniku?

Posebnu pažnju treba obratiti na pojavu oštećenja na listovima i korenovima, kao i na prisustvo štetočina. Zaštitu treba sprovoditi preventivnim agrotehničkim merama, a sredstva za zaštitu bilja koristiti samo ako su registrovana za odgovarajuću kulturu i namenu.

Plodored je takođe važan. Rotkvicu ne bi trebalo kontinuirano uzgajati na istoj površini niti često smenjivati sa drugim kupusnjačama, jer se tako povećava rizik od nagomilavanja zajedničkih bolesti i štetočina.

Koliko traje proizvodnja?

Jedna od najvećih prednosti rotkvice jeste kratka vegetacija. U povoljnim uslovima neke sorte mogu biti spremne za berbu već za 25 do 35 dana od setve. Međutim, u hladnijem i negrejanom plasteniku proizvodni ciklus može trajati znatno duže. Zbog toga rok berbe ne treba određivati isključivo prema broju dana, nego i prema razvijenosti korenova.

Berba se obavlja kada rotkvice dostignu karakterističnu veličinu, boju i oblik za odabranu sortu. Najbolje je brati ih pravovremeno, jer predugo zadržavanje u zemljištu može dovesti do pucanja, šupljikavosti ili gubitka kvaliteta.

Nakon vađenja, korenove treba očistiti od viška zemlje. Lišće se uklanja ili ostavlja zavisno od zahteva tržišta i načina pakovanja. Za prodaju je važno izdvojiti oštećene, deformisane i prezrele primerke. Za svežinu i bolju tržišnu vrednost preporučuje se da se ubrana rotkvica što pre skloni sa toplog mesta i pripremi za plasman.

Dodatni izvor prihoda

Zbog kratke vegetacije, rotkvica može imati važnu ulogu u planiranju proizvodnje u plastenicima. Može se uzgajati kao glavna kultura ili kao međukultura između dva proizvodna ciklusa, pod uslovom da se ne ometa razvoj naredne kulture.

Za uspeh je važno uskladiti vreme setve sa potražnjom na tržištu. Brz rast sam po sebi ne garantuje dobru zaradu ako se berba poklopi sa periodom velike ponude i niskih cena.

Proizvođači bi pre setve trebali da procene troškove semena, pripreme zemljišta, navodnjavanja, rada, ambalaže i distribucije. U plasteničkoj proizvodnji dodatnu prednost predstavlja mogućnost planiranja više uzastopnih setvi, čime se berba može rasporediti kroz duži period.

Rotkvica može biti isplativa dopunska kultura u plasteniku, posebno za proizvođače koji mogu osigurati ujednačen kvalitet, kontinuiranu proizvodnju i siguran plasman na tržište.

(Agroklub)

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